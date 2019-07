Internacional e Grêmio empatam pela 11ª rodada do Brasileirão

Válido pela 11ª rodada do Brasileirão 2019, o Gre-Nal terminou empatado neste sábado (20). No Beira-Rio, em Porto Alegre, o Internacional saiu na frente com gol contra de Paulo Miranda e o Grêmio reagiu com Luan na etapa final. Com a igualdade, o Colorado segue na quinta posição, agora com 17 pontos. Com 15, o Tricolor ocupa a 10ª posição.

Embalado com a classificação na Copa do Brasil 2019, o Internacional dominou as ações no primeiro tempo do clássico gaúcho. Para segurar o ímpeto colorado, o Grêmio tentou valorizar a posse de bola, mas foi para o intervalo em desvantagem. Após Edenílson e Wellington Silva obrigarem grandes defesas de Julio Cesar, o Internacional continuou pressionando e abriu o placar, aos 21 minutos, com a ajuda do zagueiro Paulo Miranda, que mandou contra o próprio patrimônio, 1 a 0. Com dificuldade de criar chances de gols, o Tricolor assustou com David Braz aos 30 minutos.

No segundo tempo, o equilíbrio tomou conta da partida. Em desvantagem, o Grêmio diminuiu os espaços do Internacional e chegou ao gol de empate aos 25 minutos. Após cruzamento de Diego Tardelli, Luan mandou de cabeça para o fundo das redes e decretou o empate em 1 a 1.