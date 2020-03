Estão abertas as inscrições para a primeira etapa do Campeonato Paranaense de Motocross. A prova ocorre dias 14 e 15 deste mês, em Cianorte, e promete reunir um número recorde de participantes, estimado em mais de 400 pilotos. As inscrições antecipadas devem ser efetuadas no site da Sportbay, através do link www.eventos.sportbay.com.br/eventos/campeonato-paranaense-de-motocross-2020. A taxa é de R$ 110. Na secretaria da prova será R$ 150.

