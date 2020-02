Informe da redação: Verba para hospital de Capitão, PSD define palanques e Tabela do frete

Verba para hospital de Capitão

O prefeito de Capitão Leônidas Marques, Cláudio Quadri, encontrou-se com o ex-deputado federal Alfredo Kaefer, esta semana, em Brasília, e recebeu uma ótima notícia. Segundo Kaefer, umas das emendas de sua autoria apresentadas nos seus 12 anos de muito trabalho no Congresso contempla Capitão. Vencido o trâmite burocrático, ela assegura mais de R$ 400 mil para a saúde, beneficiando diretamente o Hospital Nossa Senhora Aparecida. “É uma verba de custeio para melhorar e manter o hospital em bom funcionamento. Já está garantida a verba e vamos encaminhar os trâmites pelo setor de captação de recursos”, disse o ex-deputado federal Alfredo Kaefer, que adiantou que em breve o Município de Capitão Leônidas Marques receberá uma boa notícia quanto à construção do novo Hospital Municipal.

Tô fora!

O diretor brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, tem feito questão de deixar bem claro que está fora de qualquer ação política partidária. “Meu compromisso é com a Itaipu, com a nossa gente, com a cidade que me acolheu com tanto carinho e com a população do estado do Paraná”, disse, num posicionamento que visa excluir sua participação direta e indireta na política.

PSD define palanques

O partido do governador Ratinho Junior, o PSD, começa a consolidar os palanques para as eleições municipais. Estão certos os apoios à reeleição dos prefeitos Leonaldo Paranhos (PSC) (Cascavel), Ulisses Maia (PDT) (Maringá) e Cleber Fontana (PSDB) (Francisco Beltrão); em Pato Branco, o apoio será ao atual vice-prefeito Robson Cantu (PSD), e em União da Vitória o escolhido é Thyago Pigatto Caus (PSC), genro do líder do Governo na Alep, Hussein Bakri.

Parabéns!

A Câmara de Vereadores de Cascavel aprovou Voto de Congratulações à Acic, entidade empresarial que em 4 de abril vai comemorar 60 anos de fundação. Na mensagem, assinada pelos 21 vereadores, eles pedem que a manifestação pública fique registrada nos anais da Casa de Leis.

Devolução

Agora foi a vez da AGU (Advocacia-Geral da União) de divulgar balanço das suas ações. No ano passado, fechou 607 acordos com autores de irregularidades que vão garantir a recuperação de R$ 1,3 bilhão para os cofres públicos nos próximos cinco anos. É o maior valor já registrado pelo Departamento de Patrimônio Público e Probidade – unidade da AGU que atua nos casos.

Tabela do frete

Por falar em AGU… O advogado-geral da União, André Mendonça, pediu, mais uma vez, em nome do governo, que o ministro Luiz Fux, do STF, adie o julgamento de ações que questionam a constitucionalidade do tabelamento do frete rodoviário. O julgamento de três ADIs estava marcado para a manhã de quarta-feira (19). O ministro marcou outra reunião entre as partes para 10 de março. O julgamento é um dos mais aguardados pelos agentes econômicos, por se tratar de tema que impacta as cadeias produtivas.

Hegemonia da China

A professora Laura Urrejola, de Brasília, esteve ontem em Cascavel para ministrar palestra sobre a hegemonia da China no mundo. Ela visitou a redação do Jornal O Paraná e concedeu entrevista ao vivo, na qual fala sobre o avanço chinês, a estratégia de governo, o coronavírus e se a China representa mesmo uma ameaça. Vale a pena conferir. Para isso assista ao vídeo: