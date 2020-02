Informe da redação: Ratinho quem pediu, Cida e Osmar, Plano B do MDB e Ar-condicionado

Ratinho quem pediu

O governador Ratinho Júnior delegou ao seu chefe da Casa Civil, deputado Guto Silva, a articulação política sobre as eleições municipais deste ano. Guto, além do trabalho no governo do Estado, cuidará das alianças e dos candidatos que terão o apoio do governador. O trabalho de articulação política de Guto se dará de Curitiba a Jardim Olinda, a menor cidade do Paraná.

Sem exame

O presidente Jair Bolsonaro esbravejou sobre o projeto aprovado na CCJ do Senado que exige exame toxicológico para posse ou porte de arma de fogo: “Meu Deus do céu! Tem que infernizar a vida de quem está fazendo a coisa errada, não de quem quer fazer a coisa certa. Quem quer comprar uma arma não é para fazer besteira. [Para] fazer besteira ele vai aí para o câmbio negro, um lugar qualquer”.

Cida e Osmar

A ex-governadora Cida Borghetti desfilou carisma e simpatia em São José dos Pinhais. A convite do ministro Osmar Terra (Cidadania), Cida participou da entrega de 222 carros e 15 micro-ônibus para Apaes em 167 cidades. O evento teve a presença da primeira-dama Michelle Bolsonaro e da ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves, do governador Ratinho Jr e de vários deputados federais.

Estelionato

O Departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados alertou nos gabinetes que vários parlamentares foram alvos de tentativas de estelionato envolvendo falsos convites para festas e outros eventos, via WhatsAPP. A orientação é para que não seja realizada qualquer transação bancária nem clicar em links recebidos em texto, tampouco fornecer a terceiros códigos recebidos no celular.

Plano B do MDB

O advogado e jornalista Ogier Buchi pode ser o plano B do MDB na disputa da Prefeitura de Curitiba. Buchi e o presidente estadual do MDB, João Arruda, ficaram próximos nas eleições de 2018. E, desde que o jornalista José Datena anunciou seu ingresso ao MDB, com aval do presidente Jair Bolsonaro, a coligação Aliança pelo Brasil e MDB ganhou força nas capitais. Tudo ainda depende da autorização das direções nacionais dos dois partidos.

Internacional

O governo federal prepara MP para permitir que empresas estrangeiras disputem licitações e sejam fornecedoras da União sem a necessidade de uma filial brasileira. A instrução normativa já está sendo preparada e estima que a medida seja publicada em março e comece a valer até maio. Também entram na lista serviços de consultoria, limpeza e vigilância.

Multados

O TCE-PR multou três gestores da Copel Telecomunicações S.A. em 2017: o diretor-presidente, Adir Hannouche; o diretor-adjunto, Maurício Dayan Arbetman; e o gerente do Departamento de Marketing, Flávio de Souza Waluszko. O total da sanção é de R$ 4.244,40 a cada um deles. As multas foram aplicadas em razão da falta de transparência quanto aos critérios utilizados para a distribuição de 42 ingressos para os shows do cantor Roberto Carlos em dezembro de 2017, em Curitiba; e em 15 de dezembro de 2017, em Ponta Grossa.

Ar-condicionado

Os vereadores de Foz do Iguaçu estão atentos aos acontecimentos que envolvem o transporte coletivo, principalmente o descumprimento da lei referente à circulação de ônibus climatizados. Além dos 15 novos veículos em operação, o Consórcio é obrigado, por lei, a colocar mais dez em circulação desde 31 de janeiro. Nessa sexta (7), o presidente da Câmara, Beni Rodrigues, anunciou que reunirá os vereadores para exigir a ampliação da frota, afinal, as empresas estão tendo o benefício da isenção de ISS.