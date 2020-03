Informe da redação: nomeados, mais concurso e agressor vetado

Guerra à vista?

Um dos epicentros recentes da crise entre Executivo e Legislativo é o projeto que divide os R$ 30 bilhões de emendas parlamentares, deixando metade para o Congresso e metade para a União. E não é só a bolada que está dividida. Uma parte dos parlamentares quer que o governo retire o projeto. De outro lado, líderes partidários avisam que, se o governo romper o acordo feito com a cúpula do Congresso, será uma “declaração de guerra”.

A carta

A carta entregue ontem é assinada por senadores do Grupo Muda Senado, membros da oposição e deputados do Podemos, do Cidadania, do Novo e do PSL. Os parlamentares pedem que Bolsonaro cumpra “em atos aquilo que manifesta em palavras” e retire o projeto, em alusão à fala do presidente convocando a população para as manifestações deste domingo (15).

Novo acordo?

Diante do impasse, a votação dos projetos sobre o Orçamento Impositivo no plenário do Congresso deve ficar para a próxima semana. A não ser que haja um entendimento direto entre Jair Bolsonaro, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre sobre o acordo. Um encontro entre eles está sendo articulado nos bastidores.

Sem extremos

Pesquisa da Quaest Consultoria indica que os brasileiros são contra medidas extremas nos impasses políticos: 50% são contra fechamento do Congresso Nacional, 33% se disseram a favor e 17% não quiseram/não responderam. A maioria dos pesquisados (49%) não apoia um eventual impeachment de Jair Bolsonaro, ante 39% favoráveis. Outros 12% não souberam/não quiseram responder. A Quaest fez mil entrevistas de 2 a 5 deste mês. A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais.

Nomeados

O governador Ratinho Júnior assina nesta quinta-feira (12) autorização para nomeação de novos professores para as Universidades Estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), Ponta Grossa (UEPG), do Oeste (Unioeste), do Norte (Unespar) e Estadual (Uenp). A solenidade será no Palácio Iguaçu, com início às 9h.

Mais concurso

Outra pauta nesta quinta do governador é a convocação de aprovados do concurso de 2018 de escrivães da Polícia Civil do Paraná. Na solenidade, que começa às 10h30, no Palácio Iguaçu, o governador confirmará a abertura de novo concurso para a seleção de delegados, investigadores e papiloscopistas.

Agressor vetado

Condenados com decisão transitada em julgado por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher não poderão ocupar cargos ou funções públicas no Paraná. É o que determina o Projeto de Lei 197/2020, do deputado Requião Filho, que foi anexado ao PL 28/2019, assinado pela deputada Cantora Mara Lima (PSC), aprovado em redação final na sessão de terça-feira (10) na Assembleia Legislativa do Paraná. Agora o texto segue para sanção do Executivo.

Troca-troca

A exemplo do que ocorre em Câmaras municipais de todo o País, muitos vereadores vão trocar de partido, aproveitando a janela partidária (até 3 de abril), para disputar as próximas eleições. Em Toledo, um dos anúncios surpreendeu. A vereadora Janice Salvador anunciou sua pré-candidatura à Prefeitura de Toledo.

Ataques

Jornalistas brasileiros sofreram 11 mil ataques nas redes sociais em 2019, revela estudo. A média é de sete agressões por minuto. Os números são do relatório anual sobre Violações à Liberdade de Expressão no Brasil, divulgado pela Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão). Em contrapartida, os casos de violência contra jornalistas diminuíram de 78 (em 2018) para 56 registros.

Estouro

O Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que aumenta o limite de renda familiar para acesso ao BPC (Benefício de Prestação Continuada). O impacto para as contas públicas será de R$ 217 bilhões em dez anos.