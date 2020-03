Informe da redação: eleições, medidas econômicas e hospital

E as eleições?

Cresce o movimento dos que defendem o adiamento das eleições municipais deste ano. Ontem, quem engrossou o coro foi o presidente da CNM (Confederação Nacional dos Municípios), Glademir Aroldi. Segundo ele, é “inevitável” a suspensão das eleições municipais de outubro por causa do novo coronavírus. A ideia já foi defendida pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e discutida por dirigentes partidários. “Será que tem clima no Brasil para realização de uma eleição? Quanto custa uma eleição para o País? Esse dinheiro não deveria ser usado para o combate ao coronavírus, para tratar da saúde das pessoas?”, questionou.

Medidas econômicas

O governador Carlos Massa Ratinho Junior fará um pronunciamento nesta terça-feira (24), às 11h, para anunciar um pacote de medidas que o governo do Estado irá adotar para mitigar os impactos causados pela pandemia do novo coronavírus na economia.

Aquisição de hospital

A Prefeitura de Quatro Pontes efetivou a compra do único hospital e maternidade que o Município já teve visando reabri-lo. O projeto de lei prevendo a aquisição foi aprovado pela Câmara de Vereadores. O local tem 2 mil metros quadrados e nele será investido cerca de R$ 1 milhão. Assim que terminada a documentação, será efetuado o pagamento e feitos os projetos para reformas. Após isso a prefeitura fará a contratação da empresa que realizará os serviços.

Fronteiras fechadas

Por mais que desagrade a muitos, há uma boa parcela da população que aprova o fechamento das fronteiras brasileiras neste momento de crise. Para 65,4% da população mundial, os países deveriam fechar suas fronteiras e não permitir que nenhuma pessoa entre ou saia até que se prove que a covid-19 tenha sido contida. Esses são os dados da quarta onda da pesquisa “Tracking the coronavirus – results from a multi-country poll”, realizada semanalmente pela Ipsos com entrevistados de 12 nações.

Em quarentena

O estudo também perguntou aos entrevistados se, caso diagnosticados, colocar-se-iam voluntariamente em quarentena por 14 dias: 88,1% concordaram que ficariam em reclusão. A pesquisa on-line foi conduzida de 12 a 14 de março com cerca de 12 mil pessoas, com idade de 16 a 74 anos. A margem de erro é de 3,5 p.p..

Ajuda boa

A 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, responsável pelos processos federais de execução penal das cidades de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Pato Branco, reservou a quantia de R$ 3 milhões para auxiliar as Secretarias de Saúde desses municípios no combate à covid-19. O dinheiro tem origem na execução das penas alternativas, ou seja, na troca de tempo de prisão por trabalho comunitário e pagamento de valores. Foz receberá R$ 1,5 milhão, Cascavel, R$ 1 milhão, e as demais R$ 250 mil cada uma.

Mais kits

A Secretaria de Saúde de Cascavel comprou 3 mil kits para testes rápidos qualitativos IgG e IgM, específicos para identificar o novo coronavírus. De acordo com o secretário Thiago Stefanello, o material deve chegar em até dez dias e será usado de acordo com critérios médicos. Cada kit custou R$ 98.

Grupo do bem

Em tempos difíceis em todo o planeta por conta de restrições impostas por causa do novo coronavírus, atitudes do bem têm chamado a atenção, como a do empresário Adair Schumacher, de Marechal Cândido Rondon. Ele criou um respirador que pode ajudar a suprir uma necessidade básica para sobrevivência de infectados pela covid-19. Sua criação chamou a atenção do governo do Estado, que enviará técnicos especializados para ajudar a desenvolver o equipamento em larga escala. A história completa você lê no site do Jornal O Paraná. Pode acessar pelo QR Code.