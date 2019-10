Informe da redação do dia 8 de outubro de 2019

Vai entender

O MDB acaba de voltar à administração municipal de Cascavel, com a nomeação de Walter Parcianello na presidência do IPMC semana passada, e, ontem (7), o partido avisou que terá candidato próprio a prefeito de Cascavel em 2020. O presidente estadual João Arruda confirmou que o partido terá candidaturas próprias nos 36 maiores colégios eleitorais do Paraná, o que inclui as cidades de Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu, Colombo, Colombo, Guarapuava e Paranaguá. “A nova executiva nacional garantiu apoio e o MDB vai retomar seu protagonismo como gestor, com bons governos, nas cidades paranaenses”, declarou o pré-candidato a prefeito em Curitiba.

Entre os melhores

Ao lado de iniciativas como o Euro, a Arpanet e o Protocolo de Quioto, a Itaipu Binacional foi eleita um dos dez projetos governamentais mais importantes dos últimos 50 anos pelo Project Management Institute (PMI). A usina também ficou entre os dez projetos mais relevantes na área de energias renováveis. A divulgação das listas de nomeados aconteceu na manhã desta segunda-feira (7), por meio do site mip.pmi.org.

O que é

O PMI é a maior associação sem fins lucrativos do mundo para profissionais de gerenciamento de projetos, com mais de meio milhão de associados e de profissionais certificados em 185 países. O objetivo da lista de Projetos Mais Influentes é aumentar a conscientização sobre o impacto positivo que o trabalho realizado por meio de projetos teve no mundo.

13º na conta

Em Toledo, os 3.549 servidores públicos municipais já fazem as contas. Eles vão receber o salário deste mês adiantado (do dia 31 para o dia 28) e a segunda parcela do 13º salário cai na conta dia 20 de novembro. Em dezembro, os salários também serão adiantados, para o dia 23.

Bem na fita

O candidato mais votado para o Conselho Tutelar de Nova Santa Rosa somou sozinho mais do que 50% dos votos válidos na eleição de domingo (6). Um total de 1.277 votos foi validado e o candidato Ricardo Gomes da Silva Friedrich (Polentinha) somou, sozinho, 641 votos, uma ampla vantagem, por exemplo, para a segunda colocada, Olinda Pudell, que somou 168 votos.

Outros eleitos

Além de Ricardo e Olinda, foram eleitos para o Conselho Tutelar para o período de 2020 a 2023 Luiz Carlos de Lima, Paulo Celso da Silva e Roseli Eliane Becker Vieira.

Sócio “laranja” I

A partir das 9h desta terça-feira (8), o deputado estadual Soldado Fruet (PROS) presidirá a 20ª reunião da CPI da JMK da Assembleia Legislativa. Serão interrogadas mais duas pessoas ligadas à empresa gestora da frota do Estado entre janeiro de 2015 e maio de 2019 que foram presas temporariamente na Operação Peça Chave, em maio. A investigação da Polícia Civil detectou um desvio de R$ 125 milhões em um esquema fraudulento na execução do contrato com o governo do Paraná.

Sócio “laranja” II

Para hoje estão intimados Guilherme Votroba Borges, que assinou o contrato com o Estado como sócio da JMK mas foi identificado na investigação policial como “laranja” dos verdadeiros donos da empresa; e Andreia Peres da Silva, gerente financeira da JMK, também indiciada na Operação Peça Chave.

Corte geral

Embora o governo estadual tenha repetido as boas condições do Paraná, o ano de 2020 não será moleza. Pelo contrário. O secretário de Fazenda, Renê Garcia, diz que será preciso enxugar os gastos entre 25% e 30% em todas as secretarias. E o facão não vai pegar só custeio (que nem tem gordura pra cortar), mas deve afetar investimentos e até programas de políticas públicas.