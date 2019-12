Informe da redação do dia 5 de dezembro de 2019

Senadores “peitam” acórdão

A presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado, Simone Tebet (MDB-MS), contrariou a estratégia do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e de alguns líderes partidários, e pautou para a próxima terça-feira (10) o projeto de lei que autoriza a prisão após condenação em segunda instância. O grupo queria aguardar a Câmara votar uma proposta sobre o tema para só depois pautar o assunto no Senado. Diante da revolta dos liderados, a presidente da CCJ afirmou que só pode suspender a tramitação de uma proposta no colegiado se essa for a decisão da maioria da comissão ou da unanimidade dos líderes do Senado. Pelo menos dois líderes são a favor de votar a proposta independentemente da Câmara: o do PSL e o do Podemos.

Boca na reta?

O deputado Alexandre Leite (DEM-SP), relator do processo do deputado Boca Aberta (Pros-PR) no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, apresentou seu relatório ontem (4) e votou pela perda de mandato do paranaense por “abusar das prerrogativas constitucionais asseguradas aos membros do Congresso Nacional”.

Fraude?

Inicialmente, Boca Aberta foi alvo de representação no Conselho por ter causado tumulto em um hospital na cidade de Jataizinho, na região de Londrina. Mas no relatório de Leite o que pesou contra Boca foram ações que ele tomou durante a investigação do Conselho: apresentação de documento forjado; litigância de má-fé ao tentar judicializar o caso no STF; e tentativa de fraudar os trabalhos da comissão.

Verde e amarelo

A Câmara Técnica de Relações do Trabalho da Acic promove na próxima semana evento para aprofundar informações sobre o contrato de trabalho Verde e Amarelo, que visa incentivar a contratação de jovens. O assunto será apresentado pelo advogado Joaquim Pereira Alves Filho. A data está em definição.

Loja franca

Primeira loja franca de Foz do Iguaçu foi autorizada a funcionar: a Sky Duty Free. A loja venderá só produtos de marcas consagradas de bebidas, perfumes e cosméticos a preços atrativos para o comércio iguaçuense.

13º na conta

O 13º salário de 300 mil servidores ativos, pensionistas e aposentados foi depositado ontem pelo governo do Estado. A folha adicional injetou R$ 1,83 bilhão na economia paranaense. A antecipação foi determinada pelo governador Ratinho Junior e reforça o compromisso de manter os pagamentos em dia.

Sem reajuste

A Feturismo (Federação das Empresas de Hospedagem, Gastronomia, Entretenimento e Similares do Paraná) criticou o governo do Estado por ter concedido mais um reajuste nas tarifas do pedágio no Anel de Integração do Paraná, “principalmente após os escândalos de corrupção revelados pela Força-Tarefa da Lava Jato”. Os percentuais, que vão de 2,92% até 3,36%, foram aprovados terça-feira e devem entrar em vigor ainda esta semana.

Prejuízos

“Este novo reajuste é lamentável e vai refletir negativamente em todos os setores da economia do Estado, principalmente nas áreas de logística e do turismo rodoviário”, afirmou Fábio Aguayo, vice-presidente de Relações Institucionais e Governamentais da Feturismo e diretor nacional da CNTur.

Portais na berlinda

Os portais da transparência de 394 dos 399 municípios paranaenses foram analisados por estudantes do 1º ao 5º ano do curso de Direito da Universidade Positivo. Os cinco restantes foram avaliados pela Coordenadoria-Geral de Fiscalização do TCE-PR. Orientados por servidores do TCE, 32 alunos conferiram os sites ao longo de dois meses, a partir de um questionário composto por 16 tópicos, subdivididos em 159 itens. Os dados serão ranqueados e divulgados em breve.