Informe da redação do dia 31 de outubro de 2019

#Too_sem_plástico

Com o objetivo de sensibilizar a comunidade sobre os impactos da poluição plástica e conscientizar a população de Toledo sobre a importância do descarte correto de resíduos não biodegradáveis e a redução do uso de materiais descartáveis, o Núcleo ODS Toledo lançou a campanha “Too Sem Plástico: Colabore, inspire e compartilhe essa ideia”. A ideia é envolver toda a sociedade com uma série de ações, orientações e sugestões para reduzir o consumo de plástico, incentivar o descarte correto e estimular a reciclagem.

Reforço milionário à saúde

A Saúde tem o maior orçamento da Prefeitura de Foz do Iguaçu: R$ 296,6 milhões neste ano. Por meio das emendas impositivas, os vereadores reforçaram o orçamento em R$ 19,6 milhões nesses últimos três anos, indicando onde esse dinheiro seria usado. Os serviços e as obras incluídos pelos vereadores são de execução obrigatória pelo prefeito. Para o ano que vem, eles terão aproximadamente R$ 8 milhões para indicar onde serão gastos.

CPI da JMK

O depoimento do empresário Aldo Marchini Junior, dono da JMK Serviços S.A., à CPI que investiga supostas irregularidades na prestação de serviços à frota do governo do Estado, causou uma reviravolta. Ele disse ter sido vítima de supostos abusos cometidos pelo delegado-chefe da Divisão de Combate à Corrupção, Alan Flore, que lhe foi oferecida a liberdade em troca de delatar o ex-governador Beto Richa e o atual, Ratinho Junior, e negou qualquer irregularidade no contrato com o Estado.

Filiações

Nesta quinta-feira (31), o Progressistas de Cascavel realiza encontro já se organizando para as eleições de 2020; e o PSC reúne seus filiados em Foz do Iguaçu.

Boletim mensal

A Secretaria da Fazenda do Paraná lançou um boletim mensal reunindo os indicadores econômicos do Estado. A publicação vai permitir o acompanhamento dos principais indicadores e a observação das tendências da economia paranaense. Com isso, fica mais claro medir os rumos e o ritmo dos acontecimentos.

Outubro/2019

O primeiro já está no ar e revela que a atividade econômica no Estado cresceu 2,4% de janeiro a agosto em relação ao mesmo período de 2018. Considerando o desempenho por setor, a indústria de transformação cresceu 6,5%, enquanto o indicador para o Brasil apresentou queda de 1,7%. O comércio varejista ampliado teve crescimento mais moderado, de 2,3%. O setor de serviços, por outro lado, caiu 2,4%.

Regras duras

O deputado estadual Homero Marchese (Pros) apresentou um projeto para endurecer e normatizar as regras de ressarcimento de despesas da atividade parlamentar no Paraná. A proposta, com 17 pontos, altera a proposta original da Mesa Executiva da Assembleia. Atualmente, os deputados têm direito a R$ 31.470 por mês para ressarcimento de diferentes despesas, como alimentação, locação de veículos e passagens.

Recomendação

No começo de outubro, o Ministério Público enviou recomendação administrativa para que a Casa melhorasse os mecanismos de controle para a verba de ressarcimento. Em sua justificativa, o MP afirmou que “procedimentos investigatórios identificaram inconsistências na prestação de contas de verbas de ressarcimento de alguns deputados estaduais, que estão sendo apuradas”.

Polêmica

Uma das polêmicas sobre esses gastos são notas de restaurantes de Curitiba e da cidade onde o deputado mora. Homero propõe que isso seja proibido. Outra proposta é limitar a contratação de profissionais liberais, como advogados e economistas, para serviços específicos, “já que há a possibilidade de o parlamentar contratar esses profissionais como assessores.”