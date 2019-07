Informe da redação do dia 31 de julho de 2019

Fraude no Dpvat

O diretor do IML (Instituto Médico-Legal) de Umuarama, Castelar Paulino Rodrigues, e mais oito pessoas foram presos ontem (30) suspeitos de fraudar pelo menos 365 indenizações do Dpvat. Um médico-legista e um funcionário estão entre os alvos de prisão da operação. O esquema teria desviado mais de R$ 1 milhão em Umuarama. Foram cumpridos ontem três de mandados de prisão preventiva, seis de prisão temporária e 12 de busca e apreensão. Entre os alvos está o proprietário de um escritório que prestava serviços de intermediação para o recebimento do seguro Dpvat.

Fraude II

O grupo é suspeito de fraudar prontuários médicos e laudos periciais para possibilitar o pagamento indevido de seguro Dpvat em Umuarama. Centenas de indenizações teriam sido pagas de forma fraudulenta. Os suspeitos agiam na adulteração de laudo emitido pelo IML referente a lesões corporais sofridas geradas em decorrência de acidentes automobilísticos. Todos agiam juntos com o objetivo de angariar possíveis assegurados e aplicar o golpe.

Promoções

“Aleluia! A roda começou a andar. Há casos de promoções que eram aguardadas há mais de 20 anos”, reagiu o deputado estadual Soldado Fruet (PROS), membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa, ao receber a notícia de que o governo do Paraná confirmou que irá promover 1.455 praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros até o fim do ano. Serão abertas 712 vagas para cabos e terceiros sargentos em agosto e mais 743 em dezembro.

Juros menores

A Caixa divulgou ontem convite para o anúncio da redução de juros para pessoa física e jurídica que será realizado hoje em Brasília. O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e vice-presidentes do banco apresentarão a estratégia e conversarão com a imprensa. A pompa gerou expectativa.

Na gaveta

A ideia de uma PEC para reincluir estados e municípios na reforma da Previdência ganha resistência. O líder do Podemos na Câmara, José Nelto, avisa que a proposta pode até ser aprovada no Senado, mas que os deputados não irão aceitar o projeto de emenda constitucional. As informações são do BR18, do Estadão. “Será engavetada na gaveta mais profunda assim que chegar à Câmara”, disse Nelto.

Educação

Prefeitos, vices, secretários de Educação e demais gestores de ensino participam nesta quarta-feira (31), às 9h30, da 5ª Assembleia Geral Ordinária da Amop, em Cascavel, que terá como finalidade a aprovação de uma proposta pedagógica curricular para a região de abrangência da entidade municipalista oestina.

Pode isto?

Em entrevista ao Jornal HojeNews, o secretário de Saúde de Cascavel, Thiago Stefanello, faz uma revelação preocupante: “Temos um prestador [hospital] que tem uma fatura de R$ 1,5 milhão contratualizado com o Estado mas produz apenas R$ 800 mil, ou seja, R$ 700 mil ficam parados e poderiam ser usados. O Estado precisa exigir que se cumpra o contrato, pois todos conhecem as condições. Se não concorda, que se descredencie e busque outro prestador que tenha interesse em fazê-lo”.

Quem é?

Stefanello não ousou dar o nome do hospital, mas afirma que já tem a solução. Assim que o prefeito Leonaldo Paranhos baixar o decreto que cria o PAI (Programa de Atendimento Imediato), que permitirá ao Município comprar leito privado para casos urgentes urgentíssimos, um médico auditor poderá entrar nos hospitais e conferir in loco a ocupação dos leitos. A expectativa é de que esse decreto seja publicado ainda em agosto.