Informe da redação do dia 29 de março de 2019

Diretoria reeleita

A diretoria executiva e os conselhos da Acit (Associação Comercial e Empresarial de Toledo) foram reeleitos para a gestão 2019-2020, após os protocolos de prestação de contas de atividades, relatório financeiro e eleição por aclamação. O presidente Marcos Destefeni, e o vice-presidente Claudenir Machado já foram até empossados para mais um ano de gestão.

Maior líder

O ex-juiz e ministro Sérgio Moro acaba de ser escolhido o 13º maior líder do mundo pela revista americana “Fortune!” O ranking é composto por apenas 50 nomes, e inclui Papa Francisco e Angela Merkel. Moro foi comparado a Elliot Ness, que derrubou o império do mafioso Al Capone nos anos 50.

Haddad multado

Candidato do PT à Presidência em 2018, Fernando Haddad foi multado pelo TSE em R$ 176,5 mil por pagar para impulsionar na internet propaganda negativa contra o hoje presidente Jair Bolsonaro (PSL) – o que é ilegal. A coligação dele na campanha eleitoral também foi multada. A punição foi determinada pelo ministro do TSE Edson Fachin. A denúncia havia sido feita por Bolsonaro.

Ex-gestores multados

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) julgou parcialmente procedente Tomada de Contas Extraordinária relativa ao pagamento de R$ 46.631.255,17 pela Copel à Receita Federal, equivalente à soma de multas e juros resultantes de atrasos no recolhimento de Imposto de Renda e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido em 2014. Devido à deficiência no planejamento e à violação aos princípios da eficiência e da economicidade, sete gestores da companhia à época foram multados pelo TCE-PR.

Quem são I

Três deles ocupavam cargos na Copel Geração e Transmissão S/A na época: o diretor-presidente, Sérgio Luiz Lamy; o diretor-adjunto, Cezar Monteiro Pirajá Junior; e o diretor de Finanças, Luiz Eduardo da Veiga Sebastiani – este último também detentor da função de diretor de Finanças e Relações com Investidores da Copel Holding S/A.

Quem são II

Da Copel Holding foram multados ainda o então diretor-presidente Luiz Fernando Leone Vianna; e os então diretores de Gestão Empresarial, Marcos Domakoski; de Relações Institucionais, Cristiano Hotz; e de Desenvolvimento de Negócios, Jonel Nazareno Iurk. As multas correspondem a 40 vezes o valor da UPF-PR, que em março somam R$ 4.082.

De bem de novo

Depois da troca de farpas, ontem foi dia de trocar carinho e o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já estão de bem de novo. “Foi só uma chuva de verão”, disse Bolsonaro.

Beto preso

Em manifestação ao Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual recomendou que o ex-governador Beto Richa continue preso no Complexo Médico Penal, em Pinhais. O parecer de 21 páginas é em resposta ao habeas corpus protocolado na 2ª Câmara Criminal semana passada. Richa está preso desde o dia 19 em desdobramento da Operação Quadro Negro, que investiga o desvio de R$ 20 milhões para construção e reforma de escolas.

Herança multimilionária

Já a ex-primeira dama Fernanda Richa pediu ao juiz da 23ª Vara Criminal de Curitiba, Paulo Sergio Ribeiro, que anule o processo que corre contra ela por suposta participação nos ilícitos investigados pela Operação Integração, e afirma que seu patrimônio é fruto de herança multimilionária.

Puxão de orelhas

O maior colecionador de bolas fora e recuos do governo “tem problemas”, admitiu ontem o presidente Jair Bolsonaro, referindo-se ao ministro da Educação, Ricardo Vélez, e disse que conversará com ele para buscar o ajuste necessário. Bolsonaro criticou a notícia falsa de que Vélez havia sido exonerado, mas não adiantou qual é o futuro do ministro colombiano.