Informe da redação do dia 26 de outubro de 2019

Troca-troca partidário

O troca-troca partidário está cada vez mais intenso com vistas às eleições municipais. Em Cascavel, os grupos começam a se rearranjar, com movimentos de todos os lados, sinalizando alguns entendimentos que podem se confirmar (ou não) para a disputa da maior prefeitura do oeste. Afinal, são mais de R$ 1,5 bilhão por ano para administrar.

Troca-troca II

Com os direitos políticos assegurados pela Justiça, o ex-prefeito Edgar Bueno trocou o PDT de Márcio Pacheco pelo Pros. Eleito duas vezes no PDT, Aldonir Cabral pode ingressar na sigla, que já tem um vereador na Câmara: o médico Jorge Bocasanta. O vereador Josué Sousa, que era do PTC, pegou as malinhas e se acolheu no MDB de Roberto Parra e do atual presidente do IPMC de Cascavel, Walter Parcianello, que, apesar da recente nomeação, adianta que o apoio à reeleição de Leonaldo Paranhos (PSC) dependerá do consenso dos medebistas (que sempre prometem com candidatura própria).

Vai ou fica

Por enquanto, o cenário em Cascavel traz uma dezena de prefeituráveis. Contudo, os mais antenados chutam alguns sonhos ocultos: Edgar Bueno quer ser deputado federal; Marcio Pacheco quer ficar na Assembleia Legislativa; e Evandro Roman sonha com a reeleição ao Congresso. À exceção do primeiro, os outros dois só dependem de um “alô!” do governador Ratinho Junior, que teria compromisso em apoiar Paranhos. O qual, se esse time sair mesmo de cena, terá a eleição no colo.

Progressões

Cerca de 20.600 professores da rede estadual do Paraná foram contemplados com a progressão funcional e receberão os valores referentes na folha de pagamento de novembro, retroativo a 1º de outubro, data de direito ao benefício. Os custos para atender a essa demanda são de aproximadamente R$ 13 milhões.

Mais caro

Em Foz do Iguaçu, a partir de 1º de novembro a tarifa do transporte coletivo será reajustada em 3,9% para quem usa o bilhete eletrônico, passando de R$ 3,75 para R$ 3,90. Para quem faz o pagamento em dinheiro o valor da passagem será de R$ 4,20. Estudantes e idosos pagam 50% da passagem.

Detran 0800

A partir desta segunda-feira (28), o atendimento via Call Center do Detran do Paraná estará em processo de transição, e por isso ficará limitado por um período. Quem não conseguir ter a solicitação atendida pelo 0800 643-7373 deve ir a uma unidade mais próxima para o atendimento presencial. Mas atenção!!! O atendimento presencial também precisa ser agendado previamente por site (detran.pr.gov.br), telefone ou pelo app Detran InteliGente, nas unidades onde este serviço já está disponível.

Nova sede da Acif

Durante a inauguração da nova sede da Acif (Associação Comercial e Industrial de Foz do Iguaçu), o presidente da entidade, Faisal Mahmoud Ismail, fez questão de agradecer ao ex-deputado federal Alfredo Kaefer: “Nós temos muito a agradecer ao ex-deputado Alfredo Kaefer, que nos cedeu gratuitamente o espaço na antiga sede da Santa Casa para que pudéssemos ficar abrigados enquanto essa obra tão grandiosa era erguida. A nossa gratidão é muito grande. Que ele tenha boas energias e que venha participar dos projetos com a cidade, pois ele é um foz-iguaçuense de coração”.