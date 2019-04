Informe da redação do dia 26 de abril de 2019

Remuneração congelada

Em meio à chuva de balas que tem sofrido nos últimos dias devido ao reajuste da água de 12% a partir de 17 de maio, a Sanepar vai congelar a remuneração dos administradores e dos conselheiros este ano. A decisão foi tomada pelos acionistas em Assembleia Geral Ordinária na quarta-feira (24). Foi aprovado para 2019 o montante de remuneração de R$ 13.918.443,49, o mesmo do ano anterior. A proposta de remuneração dos administradores é enviada anualmente para a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), por ser obrigatória para empresas de capital aberto, conforme imposição da Instrução 481 da CVM, de 2009.

Já na Copel…

A Copel apresentou uma proposta de reajuste de 5,8% na remuneração dos diretores e dos conselheiros da empresa para 2019 em relação a 2018. A votação sobre o aumento está pauta da assembleia geral marcada para segunda-feira (29). A proposta apresentada pela administração da Copel prevê remuneração total de R$ 13,6 milhões à diretoria.

Sem aumento

Já na Assembleia Legislativa, a Mesa Executiva quer congelar o salário do governador Ratinho Jr. pelos próximos quatro anos. Um projeto de lei protocolado pelos nove integrantes da mesa executiva da Assembleia Legislativa propõe o congelamento do salário do governador Ratinho Júnior em R$ 33.763 até o fim de seu mandato, em 31 de dezembro de 2022. As informações são do blog da roseliabrao.com.

José Inácio

Do Antagonista: No despacho em que vetou a presença de outros jornalistas na entrevista que Lula concederá à Folha e ao El País, Ricardo Lewandowski chamou o petista de “José Inácio”. O ministro do STF deve ter misturado Luiz Inácio com José Dirceu. Deu branco?! É Luiz Inácio.

Flávio Arns

O senador Flávio Arns cumpre agenda nesta sexta-feira (26) em Cascavel, onde se reúne com líderes e entidades empresariais e sociais. Mas a visita tem um objetivo muito nobre: o jantar em comemoração aos 48 anos da Apae de Cascavel.

Agenda

A agenda do parlamentar inclui reunião na Acic e na Acampo (Associação das Câmaras Municipais do Oeste do Paraná). Nos encontros, Arns deve fazer um balanço sobre o trabalho como senador e conversar sobre os temas em debate Senado.

22 anos de prisão

Em alegações finais, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, pediu ao STF que imponha ao senador Fernando Collor (Pros) uma pena de 22 anos, 8 meses e 20 dias, em ação penal no âmbito da Operação Lava Jato. Raquel apontou a suposta participação do senador em propinas, que, somadas, chegariam a R$ 50,9 milhões em contratos da BR Distribuidora, subsidiária da Petrobras. Ele é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O sombra

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) comparou o papel de vice-presidente a uma “sombra que às vezes não se guia de acordo com o sol, mas por enquanto está tudo bem”. O comentário era uma resposta à sua relação com o vice-presidente, Hamilton Mourão (PRTB), que vem sofrendo críticas diárias do vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente.

Bolsonarês

Bolsonaro usou seu linguajar próprio: “Não tem problemas. Como um excelente casamento, se todo o mundo disser sim, não vai dar certo”. “A gente continua dormindo junto. O problema é quem vai lavar a louça no final do dia. Ou cortar a grama”. “Sei que meu filho (Carlos) tem um ânimo um pouco exaltado. Este casamento (com Mourão) é, no mínimo, até 2022”.