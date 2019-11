Informe da redação do dia 23 de novembro de 2019

“Outros” interesses

Ao falar sobre as “objeções” ao projeto da Faixa de Infraestrutura no litoral do Paraná, o governador Ratinho Junior (PSD) mudou um pouco o tom e partiu para a ironia: “O que existe que nós temos que tomar cuidado é um jogo comercial. Quem opera um porto não quer que o outro saia e, às vezes, as questões ambientais são colocadas por lobby. É muito dinheiro envolvido”, disse Ratinho Junior à EFE. “Você acha que Santa Catarina tem interesse que saia mais um porto de container, do lado deles, com o melhor calado da América do Sul? Não estou acusando, estou refletindo… Será que o Porto de Paranaguá, que tem um investidor chinês, quer que saia um porto a 3km? Então, às vezes, usam a questão ambiental como álibi”.

Delação

Um dos suspeitos da invasão hacker a celulares de autoridades e vazar mensagens de integrantes da operação Lava Jato fechou delação com a Polícia Federal. De acordo com a Veja, ele vai identificar mais três pessoas que atuaram nos ataques e apresentar as conversas privadas armazenadas em servidores fora do Brasil, além de entregar o celular utilizado para vazar as mensagens.

Três oitão

O presidente Jair Bolsonaro anunciou 38 como número escolhido para representar o Aliança pelo Brasil. “O número escolhido é o 38. Acho que é um bom número, né? Não tinha muitas opções. O número 38 é um número mais fácil de gravar”.

Improbidade I

O TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região) manteve denúncia contra o publicitário Ricardo Hoffmann e o ex-deputado federal André Vargas por improbidade administrativa. A ação, de natureza cível, foi julgada pela 3ª Turma da corte. Também são réus na ação os dois irmãos do político, Leon Vargas e Milton Vargas.

Improbidade II

Segundo o MPF (Ministério Público Federal), Hoffmann teria pago propina de R$ 1,1 milhão para que Vargas influenciasse na contratação de sua agência para prestar serviços de publicidade à Caixa e ao Ministério da Saúde. Com o recurso, Hoffmann buscava a rejeição da denúncia por parte do Judiciário.

Nome Limpo

A Amic realiza de 25 a 29 a Semana do Nome Limpo, em Cascavel. É a terceira edição da ação que possibilita renegociar dívidas com várias instituições financeiras.

Inusitado

O prefeito de Guaraniaçu, Osmário Portela, recebeu na manhã dessa quinta-feira (21) o ex-prefeito Luiz Moraes, que foi anunciar a liberação de recursos do Plano Paraná Mais Cidades, de R$ 134 mil, mediados pelo deputado estadual Elio Rusch para a aquisição de equipamentos agrícolas.

Em alta

O prefeito de Maripá, Anderson Bento Maria, está entre os cotados a reassumir o comando da Amop (Associação dos Municípios do Oeste do Paraná). Os prefeitos da região tentam acordo para a sucessão de Aparecido José Weiller Júnior (prefeito de Jesuítas). O processo eleitoral será ano que vem.

Novo presidente da ADI-PR

O empresário Jucelino Costa, diretor da Gazeta Regional de Goioerê, foi eleito à presidência da ADI-PR (Associação dos Jornais Diários do Paraná) para o biênio 2020/22. A nova direção é composta ainda por Wilson Oliveira (vice-presidente – Diário dos Campos/Ponta Grossa), Caíque Agustini (secretário – O Comércio de União da Vitória/Porto União) e Nery José Thomé (tesoureiro – Tribuna do Interior/Campo Mourão). “A nossa meta é integrar os jornais, é claro, mantendo a cobertura local/regional. (…) Vale destacar que o jornal impresso, principalmente no interior, continua com leitura alta, muita credibilidade e com indiscutível repercussão em outros meios de comunicação, como as rádios e TVs”, disse Jucelino Costa.