Informe da redação do dia 23 de março de 2019

Central de Transplantes

O Hospital do Câncer Uopeccan reuniu deputados estaduais nessa sexta-feira para apresentar o projeto de ampliação da estrutura de Cascavel onde será criada a Central de Transplantes em quatro modalidades: fígado, pâncreas, rim e medula óssea. O projeto já está em andamento e terá um espaço de aproximadamente 2.400 metros quadrados. O prédio permitirá a ampliação do número de atendimentos do hospital, com consultórios, leitos e áreas assistenciais. “A capacidade de atendimentos dependerá da finalização do projeto, mas, a princípio, a ideia é dobrar o número de consultórios e leitos já existentes, em áreas como a UTI”, afirma o administrador da Uopeccan, Luciano Maldonado.

O custo

O objetivo do encontro é garantir apoio político para viabilizar a obra. A primeira fase do projeto, que diz respeito à construção civil, seria um investimento entre R$ 5 milhões a R$ 8 milhões. “Essa é a fase inicial, ainda temos que pensar em questão de equipamentos e manutenção das atividades”, explica Maldonado.

Conselho Tutelar

O Legislativo de Foz do Iguaçu aprovou mudanças na lei sobre eleição para os conselhos tutelares do Município. O objetivo é conferir mais transparência e impessoalidade no processo eleitoral. Dentre as principais alterações estão a exigência de escolaridade dos candidatos e a lista única de classificação. Com a aprovação da Câmara, o projeto aguarda sanção do Executivo municipal.

Não quero!

Em Marechal Cândido Rondon, o suplente Reinar Seyboth (DEM) comunicou oficialmente à Câmara Municipal que não assumirá a cadeira de vereador vaga desde 4 de fevereiro devido à prisão em flagrante de Adelar Neumann (DEM). No ofício protocolado na Secretaria da Câmara, Reinar afirma que, “de forma legal e regimental”, renuncia “expressa e irrevogavelmente” ao mandato de vereador.

Insegurança

Reinar comanda hoje a Secretaria de Coordenação e Planejamento da prefeitura e, ao citar “insegurança jurídica” em seu ofício à Câmara, deixa claro que não quer trocar o certo pelo duvidoso.

Economia

É de R$ 235 milhões a economia que a Prefeitura de Cascavel conseguiu em descontos em licitações públicas desde o início do funcionamento do Escritório de Compras Públicas, criado em 31 de julho de 2017. Essa é a diferença entre o preço máximo informado nos editais em relação ao que foi pago aos vencedores dos certames. O valor foi apresentado pelo secretário de Planejamento e Gestão de Cascavel, Edson Zorek, a associados da Acic.

O que é

O escritório de compras funciona na associação comercial e resulta de estudos e parceria que envolve Sebrae, prefeitura, Acic e diversas entidades locais. As compras homologadas em 2017 e 2018 – apenas da prefeitura – somaram R$ 601 milhões e os descontos conseguidos nas licitações atingem os 30%. Do total comprado, 55% ficou para empresas de Cascavel, índice superior ao de épocas anteriores.

Valeu a grita

Quem chora mama sim! A Copel anunciou que vai investir R$ 292 milhões em obras de distribuição de energia no sudoeste do Paraná nos próximos três anos. O número foi apresentado a produtores rurais, prefeitos e deputados estaduais da região pelo presidente da Companhia, Daniel Pimentel Slaviero, em audiência pública promovida pela Amsop (Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná), em Francisco Beltrão, nessa sexta (22), justamente para reclamar da precariedade do fornecimento de energia elétrica.