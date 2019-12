Informe da redação do dia 20 de dezembro de 2019

Economia

Já em Palotina, a Câmara fez novo repasse ao Executivo das chamadas sobras e já totaliza R$ 2,5 milhões devolvidos à prefeitura. Ontem, os vereadores oficializaram o repasse de R$ 500 mil.

Compromisso

O repasse dos recursos atende ao TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado pelo promotor Luiz Prestes de Souza; pelo prefeito Jucenir Stentzler e pelo presidente, Sansão Pinheiro, que prevê a reforma da Câmara e a construção de rampa elevatória para assegurar o atendimento às normas de acessibilidade. Devido às obras, a Câmara retornará às atividades em prédio alugado.

Lava Jato I

Apesar dos contratempos neste ano, a força-tarefa Lava Jato do MPF-PR (Ministério Público Federal no Paraná) bateu recorde em 2019, superando o total de acusações feitas nos anos anteriores. Foram oferecidas 29 denúncias pelos procuradores, envolvendo 151 pessoas, sendo 100 denunciados pela primeira vez na operação e 51 que já eram réus em outros processos.

Lava Jato II

Até então, o ano de 2016 contava com o maior número de denúncias registradas, sendo 21 acusações. Em 2014 foram oferecidas 20 denúncias; seguida por 17 acusações em 2015; e 14 em 2017 e em 2018. A quantidade de denunciados por ano também variou (sem repetição de nomes): em 2014 foram 89 acusados; em 2015, 85; e, em 2016, 81 acusados; o ano de 2017 registrou a menor quantidade de denunciados, 42; e em 2018 foram 99.

Ano produtivo

Quem também apresentou balanço com saldo positivo foi a Assembleia Legislativa do Paraná, que encerrou 2019 como o ano de maior produção legislativa da história. Durante o ano, houve 123 sessões ordinárias, 31 sessões extraordinárias e 58 sessões solenes, além de 79 audiências públicas sobre os mais diversos temas de interesse geral. Foram apresentados 975 projetos de lei, 148 dos quais se transformaram em leis sancionadas pelo governador Ratinho Junior e sete leis promulgadas pelo Legislativo. Com direito até a uma sessão “especial” na Ópera de Arame, porque o plenário estava ocupado por manifestantes, no início de dezembro.

