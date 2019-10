Informe da redação do dia 17 de outubro de 2019

Dória e Ratinho em Foz

A abertura oficial do Congresso Empresarial Paranaense terá a presença dos governadores do Paraná, Ratinho Junior, e de São Paulo, João Doria. O congresso da Faciap será no Mabu Thermas Grand Resort, em Foz do Iguaçu, nos dias 25 e 26 de outubro. Segundo o presidente da Faciap, Marco Tadeu Barbosa, o principal objetivo de reunir empresários e discutir ideias que ajudem a fazer o Estado crescer. O evento vai reunir nomes reconhecidos do mercado de gestão, da economia e da inovação, como João Appolinário, fundador e CEO da Polishop; Rick Chesther, o vendedor de água que virou influenciador; e Cristiana Arcangeli, do Shark Tank Brasil e que revolucionou o mercado de beleza, entre outros.

100 fundos

O ministro da Economia, Paulo Guedes, defende a revisão dos 280 fundos públicos que existem e a extinção de pelo menos 100 deles. O objetivo é “descarimbar” um dinheiro que, muitas vezes, fica parado e direcioná-lo para recompor as despesas discricionárias – que o governo pode manejar livremente. A proposta de revisão e extinção deve estar no pacto federativo que será enviado ao Congresso após a aprovação da reforma da Previdência.

Fora do Brasil

Depois de ter sido namorada por governos do Nordeste, agora a farmacêutica Prati-Donaduzzi, com sede em Toledo, avisa que vai voar para fora do País. A partir de 2020, a indústria terá unidade de negócios nos Estados Unidos ou no Canadá.

Foco

A unidade internacional terá como objetivo estabelecer parcerias, buscar oportunidades e captar inovações para desenvolver e licenciar medicamentos na área de Sistema Nervoso Central, foco de pesquisa da indústria nos próximos anos. Até 2020, a Prati-Donaduzzi prevê ampliar seu portfólio com pelo menos 100 produtos, entre novas moléculas de genéricos, medicamentos de marca e novas apresentações. A maioria deles terá como função tratar doenças como ansiedade, depressão, epilepsia refratária, demência e distúrbios.

Autoatendimento

O motorista que viajar pela BR-277 e passar pela praça de pedágio de São Miguel do Iguaçu, sentido a Guarapuava, poderá pagar a tarifa usando a primeira cabine de autoatendimento da Ecocataratas. Nesse caso, o pagamento só poderá ser feito com cartão. A proposta é agilizar. É testar para ver.

Cerol proibido

A Câmara de Foz do Iguaçu aprovou projeto que prevê punição a quem utilizar, produzir e comercializar cerol – aquela linha cortante usada para soltar pipas. Além das implicações criminais, a alteração em uma lei já existente passa a penalizar com pesadas multas quem fabrica e comercializa o produto resultante da mistura de cola e vidro moído. O uso do cerol já é proibido por lei desde 2014.

Aceleradas

Apenas três meses após serem alertadas pelo TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado), diversas Câmaras de Vereadores reduziram quase pela metade o número de pareceres prévios pendentes de apreciação pelos vereadores. Tratam-se de prestações de contas do Executivo que estavam engavetadas nas Câmaras, algumas há mais de dez anos. Dos 1.058 pareceres pendentes, caiu para 574.

Podemos

O prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri Filho, assina a ficha de filiação e assume nesta sexta-feira (18) a presidência do Podemos Paraná. Ele substitui Marcelo Almeida. A posse será às 10h no Plenarinho da Assembleia, com a presença dos senadores Alvaro Dias e Oriovisto Guimarães.