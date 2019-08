Informe da redação do dia 17 de agosto de 2019

“O Brasil todo está sem dinheiro”

O presidente Jair Bolsonaro disse que “o Brasil todo está sem dinheiro” e que, por isso, o “Exército vai entrar meio expediente”. Bolsonaro afirmou que a redução da jornada reflete na alimentação dos militares e é uma forma de economizar. “O Exército vai entrar em meio expediente, porque não tem comida para dar para o recruta, que é o filho de pobre. A situação que nós encontramos é grave. Não há maldade da minha parte. Não tem dinheiro, só isso, mais nada”. Há três semanas o governo anunciou bloqueio no orçamento de R$ 1,4 bilhão. Bolsonaro acrescentou que “os ministros estão apavorados” e que tem conversado com a equipe econômica sobre o que é possível fazer para “sobreviver” no ano de 2019.

Calçada da fama

Mas não está fácil para ninguém… A entrega de uma calçada contou com ato de inauguração nessa sexta em Cafelândia, prestigiado até pelos deputados Professor Lemos (estadual) e Enio Verri (federal). A ação foi no Conjunto Habitacional Guilhermina Tenfen, com direito a placa e tudo. O valor da emenda parlamentar é de R$ 250 mil.

Na linha

Em Iguatu, uma vereadora que também é professora da rede municipal e batia ponto no trabalho para depois participar de sessão na Câmara firmou termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Paraná se comprometendo a não fazer mais isso. Ela também concordou em pagar uma multa pelo ocorrido, sob pena de responder judicialmente por ato de improbidade administrativa.

Uso de cheques

O Ministério Público investiga uso de cheques da administração pública para pagamento de contas pessoais em Lindoeste. O caso corre em segredo de Justiça. Uma equipe do Gaeco esteve nessa sexta-feira na cidade, onde entregou ofícios solicitando documentos à administração municipal, comandada pelo prefeito José Romualdo Pedro, o Zezinho.

Documentos

Os policiais envolvidos na operação não realizaram apreensões nem cumpriram mandados, mas a prefeitura repassou materiais relacionados a uma tomada de contas. A investigação é comandada pelo promotor Sérgio Machado, titular da Promotoria de Patrimônio Público da Comarca de Cascavel.

Caminhoneiros

Após novas reuniões entre governo, caminhoneiros e embarcadores o impasse continua: os embarcadores aceitam tabela de frete desde que apenas referencial. E os motoristas não abrem mão da tabela obrigatória. O STF (Supremo Tribunal Federal) deve decidir no dia 4 de setembro sobre a constitucionalidade da tabela. Por isso, caminhoneiros já organizam protestos para os dias 2, 3 e 4 de setembro por todo o País.

Crédito imobiliário

A Caixa Econômica Federal lança na terça-feira, 20, mudanças no crédito imobiliário com redução de juros do financiamento de imóveis no país. “A Caixa vai anunciar uma coisa que vai mudar a vida dos brasileiros”, Pedro Guimarães durante live ao do presidente do Jair Bolsonaro.

Aumento salarial

O Poder Judiciário já enviou à Assembleia Legislativa projeto de lei que prevê reajuste salarial de 4,94% aos servidores do quadro pessoal e de 6,38% para os cargos de assistentes de juiz. O reajuste é retroativo a 1º de maio.

Furo no Paraná

Em 2015, o governo do Paraná usou R$ 2,3 bilhões do Tesouro Estadual para cobrir o déficit do regime próprio de previdência dos servidores do Estado. Ano passado, esse aporte foi de R$ 4,9 bilhões. Crescimento de 107% em três anos. O Paraná foi o terceiro estado que mais viu crescer a necessidade de aportes para cobertura desse desequilíbrio, atrás do Mato Grosso e do Piauí.