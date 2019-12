Informe da redação do dia 11 de dezembro de 2019

Fundo eleitoral na berlinda

Diante das críticas, líderes partidários estão negociando um novo valor para o fundo eleitoral, que vai bancar a eleição municipal do ano que vem. Inicialmente, os líderes acordaram aumentar o valor de R$ 2 bilhões para R$ 3,8 bilhões. Como a ideia de turbinar o fundo pegou muito mal, a proposta agora é aprovar um valor menor, de R$ 2,5 bilhões, ainda maior que o valor do ano passado, de R$ 1,7 bilhão, e que a proposta do governo, de R$ 2 bilhões.

Povo contra

Nas redes sociais, circula uma ação do Pacto pela Democracia – coalizão de mais de 130 organizações da sociedade civil – para pressionar os parlamentares a votarem contra o aumento do fundo eleitoral. “É inadmissível um fundo que, na prática, concentra ainda mais o poder nas mãos daqueles que já dominam a política brasileira”, diz trecho da mensagem.

Unidade Popular

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) autorizou a criação do partido Unidade Popular (UP), a 33ª legenda com registro na Justiça Eleitoral. O partido se diz de “esquerda revolucionária e popular”, esboça críticas a governos do PT, mas representantes dos diretórios estaduais do partido já participaram de atos pedindo e comemorando liberdade do ex-presidente Lula.

Ameaçados I

Deputados do Paraná foram ameaçados de morte antes de aprovarem a reforma da Previdência no Estado. Os parlamentares receberam um e-mail e um áudio de WhatsApp dizendo que eles e suas famílias seriam exterminados caso fossem favoráveis ao projeto que alinha as regras estaduais àquelas estabelecidas pelo governo federal.

Ameaçados II

“Se a reforma da previdência do Paraná for aprovada, serei obrigado a realizar um plano de extermínio de Vossas Excelências e suas proles. Mas, somente para aqueles que votarem a favor desse absurdo proposto pelos governos liberais (federal e estadual”, diz trecho da ameaça, enviada no dia 28 de novembro.

Investigação

O caso está sendo investigado pela Nuciber (Núcleo de Combate aos Cibercrimes), da Polícia Civil do Paraná. Contudo, a investigação ocorre em sigilo e ninguém se pronunciará sobre o assunto.

Cibercrimes

O secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, assina nesta quinta (12) termo de cooperação técnica com a SaferNet Brasil para fortalecer as ações da Força-Tarefa Infância Segura na prevenção e combate aos cibercrimes, por meio de mobilização, sensibilização, educação e promoção do uso ético e cidadão da internet, especialmente entre crianças e adolescentes.

Personalidades

A Câmara de Toledo abre nesta sexta (13) os festejos dos 67 anos de emancipação do Município com homenagens a personalidades. Receberão o Título de Cidadania Honorária Maria Azambuja Patiño Cruzatti e Arnulfo Engel e a Medalha Willy Barth Ademir José Fiametti e Lucas Eduardo Lóh.

Ciof em Foz

Será inaugurado na próxima segunda-feira (16) o Ciof (Centro Integrado de Operações de Fronteira) em Foz do Iguaçu. A cerimônia, às 9h, será no Parque Tecnológico Itaipu e terá a presença do ministro Sergio Moro. O centro vai intensificar e fortalecer a integração entre os agentes de segurança pública no combate ao crime organizado transnacional e atuará prioritariamente em três frentes: operação ostensiva, auxílio de investigação e combate ao crime organizado.

Dirceu no Mapa

A Operação Mapa da Mina, fase 69 da Lava Jato que mira no empresário Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, “ressuscitou” o ex-ministro José Dirceu (Casa Civil). Ao representar à Justiça Federal pela deflagração da nova etapa da Lava Jato, o MPF no Paraná destacou “indícios de irregularidades em pagamentos efetuados em favor de José Dirceu e pessoas a ele relacionadas”. Condenado na Lava Jato, Dirceu foi solto em novembro após decisão do STF.