Informe da redação do dia 05 de abril de 2019

Serviços gratuitos

A emissão de documentos como carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho será disponibilizada gratuitamente para a população de Nova Aurora. A feira de serviços Paraná Cidadão oferece na próxima semana (quarta, quinta e sexta-feira) diversos serviços gratuitos em um único local. O evento será no Clube da Terceira Idade São Roque, na Rua São Jorge, 47.

Lava Jato

A força-tarefa Lava Jato no Paraná e a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (5ª CCR) divulgaram nota ontem negando que o acordo de leniência fechado com a Odebrecht estabeleça que os R$ 8,5 bilhões que serão pagos pela empreiteira sejam destinados ao Ministério Público, ou serão colocados sob administração do órgão.

Títulos irregulares

Os eleitores que não votaram nem justificaram a ausência às urnas nas últimas três eleições têm até o próximo dia 6 de maio para regularizar a situação. Segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em todo o País, mais de 2,6 milhões de pessoas estão em situação irregular.

Regularização

Quem estiver em situação irregular terá de pagar uma multa no valor de R$ 3,50. Depois precisa ir ao cartório eleitoral e apresentar documento oficial com foto, comprovante de residência e título de eleitor, se ainda o possuir. Dá para fazer tudo pela internet.

Multa I

O TCE (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) decidiu esta semana punir com multa o ex-diretor do Detran-PR (Departamento de Trânsito do Estado do Paraná) Marcello Alvarenga Panizzi. A multa é de R$ 4.099,60.

Multa II

A denúncia foi apresentada pelo Sincodiv (Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado do Paraná), de irregularidades na fixação de taxa de registro eletrônico de contratos de financiamento de veículos. O valor dessa taxa foi fixado pelo Detran em R$ 350 no final de 2018 e reduzido pelo novo governo do Estado para até R$ 150 em janeiro deste ano.

Heróis

O presidente Jair Bolsonaro postou nas redes uma mensagem de parabéns a policiais militares de Guararema (SP) que, na madrugada de ontem frustraram um assalto a duas agências bancárias por um grupo de 25 criminosos. No enfrentamento, 11 assaltantes foram mortos, nenhum policial foi ferido, dois reféns foram liberados.

IAP no alvo

Escritórios do IAP (Instituto Ambiental do Paraná) voltaram a ser alvo de mandados busca e apreensão pelo Gaeco ontem. É a décima vez que escritórios ou pessoas ligadas ao órgão ambiental são envolvidos em operações policiais ou do Ministério Público do Paraná nos últimos sete anos.

Investigação

Não houve prisões nesta manhã. Desta vez, o Gaeco apura suspeitas de fraude no processo de licenciamento ambiental de um complexo portuário localizado na região de Imbocuí, em Paranaguá. Além das buscas e apreensões, foram expedidas duas notificações de afastamento direcionadas ao ex-diretor presidente e ao agente de execução, que era lotado no escritório de Paranaguá.

Zeca e Zé Dirceu

O ministro Edson Fachin, do Supremo, determinou o envio à Justiça Eleitoral do Paraná dos autos do Inquérito 4445, no qual o deputado federal Zeca Dirceu (PT/PR) e seu pai, o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, são investigados por fatos revelados por delatores da Odebrecht. As informações foram divulgadas no site do Supremo.

“Negócios privados”

De acordo com os autos, Fernando Luiz Ayres da Cunha, ex-executivo da empreiteira, teria “realizado tratativas com José Dirceu voltadas à intermediação do político em eventuais negócios privados” e também teriam sido “negociadas contribuições a campanhas eleitorais”. Ainda teriam sido efetuados, em 2010 e 2014, supostamente a pedido de Dirceu, repasses para auxílio na campanha eleitoral de Zeca no valor de R$ 250 mil.