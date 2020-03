Informe da redação: Congresso vazio, Amop e 277 duplicada

Congresso vazio

A sessão do Congresso Nacional para analisar vetos presidenciais e votar os projetos de lei que regulamentam o Orçamento Impositivo foi cancelada. A medida se deu em função da ausência de parlamentares, e da preocupação sobre a propagação do covid-19. O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e o deputado Cezinha da Madureira (PSD-SP) contraíram o coronavírus. Uma nova sessão foi convocada para 26 de março.

Não vai fechar

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou ontem (17) que o Congresso Nacional não vai fechar por conta da pandemia de coronavírus. “O Congresso brasileiro fechou só na ditadura e não vai fechar agora”. Ele disse que o Parlamento está mobilizado para tratar de projetos prioritários no combate à doença e pelo crescimento econômico do País.

No Paraná

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano, descartou, por enquanto, a suspensão das sessões da Casa em razão do coronavírus. O assunto, porém, divide os deputados. Ex-secretário de Estado da Saúde, o deputado Michele Caputo defendeu que o Legislativo suspenda os trabalhos.

Amop

O presidente da Amop, Aparecido José Weiller Junior, também prefeito de Jesuítas, publicou ontem (17) nota oficial informando o cancelamento de todos os eventos da entidade agendados para os próximos dias. E sugere às 54 prefeituras associadas o cancelamento de aulas em escolas e Cmeis, além de eventos e atividades de aglomeração de público.

277 duplicada

O deputado estadual Paulo Litro encaminhou nessa terça (17) ofício para a Secretaria de Infraestrutura e Logística solicitando a duplicação da BR-277 entre Matelândia e Santa Tereza do Oeste (45,5km). “A BR-277 é um dos mais importantes corredores rodoviários da região, inclusive com intensa movimentação de cargas que sobrecarregam a estrutura atual. Em conversa com o governador e secretários, apresentamos essa solicitação para trazer maior segurança na estrada e facilidade no escoamento de cargas”, disse o deputado.

Plano de saúde

A Alep implantou na tarde dessa terça (17) um plano de saúde coletivo para os servidores. A ação beneficia os mais de 1.500 servidores da Casa. A vencedora da licitação foi a Unimed Curitiba. Segundo o primeiro-secretário, Luiz Claudio Romanelli, haverá redução para um terço do que estava previsto com o reembolso de assistência à saúde. Os valores não foram divulgados.

Mais prazo I

Em Foz do Iguaçu, a prefeitura estendeu o prazo para pagamento do IPTU 2020, que venceu dia 16, para 31 de março. E a data para a solicitação da isenção do imposto foi estendida até 31 de maio. A prefeitura orienta aos contribuintes, especialmente idosos, evitarem a procura por atendimento presencial na sede da Secretaria de Fazenda. A nova guia para pagamento pode ser obtida em www.pmfi.pr.gov.br, no link “IPTU”.

Mais prazo II

Em Cascavel, o assunto deve ser tema de uma discussão nesta quarta-feira. A meta é descobrir qual a melhor maneira de manter a cobrança sem gerar aglomerações, especialmente neste ano, que todos os carnês vencem no mesmo dia, sem escala por iniciais de nomes.

Sem protesto

O protesto pela educação agendado para esta quarta-feira (18) foi cancelado pelos líderes sindicais que o organizavam. Mais uma para a conta do “corona”.

Na gaveta

Após uma onda de críticas nas redes sociais, a Câmara de Cascavel decidiu engavetar o projeto que criava plano de carreira para os advogados da prefeitura e elevava substancialmente os salários. A medida não pegou bem por ter sido votada na primeira sessão realizada a portas fechadas e dado ao momento que o País (e o mundo) atravessa.