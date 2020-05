Informe da redação. Barulho em Corbélia, bônus de adimplência e contas públicas

Bônus de adimplência

O ministro Paulo Guedes (Economia) disse ao site Poder360 que o governo federal estuda uma espécie de doação de dinheiro para pequenas empresas, condicionada ao pagamento de impostos em 2021. Ele chamou o mecanismo de “bônus de adimplência”. Inicialmente, o governo poderia repassar um total de R$ 10 bilhões para 1 milhão de empresas – R$ 10 mil para cada uma. “O dinheiro vai ser dado, desde que esses negócios continuem a pagar impostos em 2021. Ganhou R$ 10 mil de ‘grant’ [subvenção] agora e pagou R$ 10 mil de imposto em 2021? Então está zerado”, resumiu.

Contas públicas

O Paraná registra queda de R$ 1 bilhão na arrecadação neste ano, mas as reservas permitiram cumprir todos os compromissos, garante o secretário da Fazenda, Renê Garcia Junior. “Estávamos no caminho certo com o superávit alcançado no ano passado, o que contemplava investimentos neste ano. Mas esse modelo econômico-financeiro foi interrompido pela pandemia. Felizmente, o Estado tinha reservas e chega a junho com capacidade de fazer frente aos desafios da folha de pagamento, restos a pagar, precatórios e aportes para saúde e segurança”, disse o secretário em audiência na Assembleia Legislativa.

Novo juiz

O presidente Jair Bolsonaro nomeou o advogado Roberto Ribas Tavarnaro como juiz titular do TRE do Paraná. O advogado Gustavo Kfouri, o mais cotado, teve a indicação declinada pelo presidente. Tavarnaro, graduado pela UEPG, é mestre em direito empresarial e cidadania e pós-graduando em direito eleitoral e processo eleitoral.

Prorrogado

O presidente da Comissão do Orçamento da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Araújo (PSC), prorrogou até segunda-feira (1º) o prazo para apresentação de emendas à LDO de 2021 do Paraná. A lei de diretrizes orçamentárias prevê receita bruta de R$ 64 bilhões e uma receita líquida de R$ 47,7 bilhões. Em relação à meta tributária, a receita corrente prevista, em razão da pandemia, é de R$ 36,8 bilhões. Antes, a previsão era de R$ 38,9 bilhões.

Barulho em Corbélia

O Ministério Público firmou esta semana termo de ajustamento de conduta com dez pessoas que participaram de uma festa em Corbélia, incluindo o organizador. O evento aconteceu no sábado (23), provocando aglomeração de pessoas sem máscaras, afrontando determinações nacionais, estaduais e municipais. Eles foram multados em R$ 530 cada um, e o organizador do evento, R$ 1.000.

Latam em Foz

A Latam Airlines anunciou que aumentará de forma gradual suas operações internacionais e domésticas em junho e julho. No Brasil, a Latam irá operar em 74 rotas nacionais e incluiu o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu em sua rota, com voos a partir de 15 de junho, conectando a fronteira com Guarulhos (SP).

Azul e GOL

Atualmente, a Azul e a GOL possuem frequências de voos para o terminal. A Azul opera com um voo de segunda a sexta-feira, com conexão a Campinas (SP), com chegada às 10h15 e saída às 11h. A GOL tem cinco frequências semanais para Guarulhos. Já a Latam irá operar segunda, sexta e domingo, com chegada às 14h20 e partida às 15h05.

Foz na ativa

Os voos em Foz estão com um terço de suas respectivas capacidades. Contudo, isso deve mudar a partir da segunda quinzena de junho, pois está marcado para o dia 10 a reabertura gradual do turismo de Foz do Iguaçu, quando os principais atrativos turísticos e passeio estarão funcionando.

Quarentena gorda

A Comissão de Ética Pública da Presidência da República decidiu que o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta deverá ficar em “quarentena” remunerada por seis meses antes de ser contratado para atividades no setor privado. Segundo a decisão, nesse período, Mandetta continuará recebendo o salário de R$ 31 mil que recebia como ministro, conforme previsto em decretos e leis para casos semelhantes.