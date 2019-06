Ibema obtém R$ 2,3 milhões da Sedu para novas obras de infraestrutura urbana

O Governo do Paraná, por meio da Sedu (Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas), acaba de confirmar o repasse de R$ 2,3 milhões para o município de Ibema. O prefeito Adelar Arrosi (PSDB) informa que, com a autorização, o novo projeto esta sendo protocolado ainda nesta semana no Paranacidade.

Os recursos vão garantir implantação de pavimentação asfáltica de galerias e meios-fios, além de projeto de jardinagem em trechos das ruas Apucarana (4.004 metros quadrados, entre a Rio Grande do Norte e a Pernambuco); Pernambuco (4.350 metros quadrados entre a Apucarana e a Maringá); Lino Beno Lenz (3.458 metros quadrados entre a Goiás e a Ítalo Gomes Nápoli), e Goiás (3.950 metros quadrados entre a Lino Beno Lenz e a Pato Branco). No total, serão 15.762 metros quadrados de melhorias neste novo projeto.

RETOMADA

De acordo com o prefeito Adelar Arrosi, é a solução a um impasse gerado no ano passado pela empresa que venceu licitações para obras de pavimentação e não cumpriu os prazos acordados em contratos. Mesmo com inúmeras advertências feitas pela prefeitura, a empresa não atendeu as solicitações e, por força legal de rescisão obrigatória, as obras foram paralisadas.

Os trechos que serão retomados dizem respeito aos seguintes convênios: 54/2018 (12.535,51 metros quadrados), para obras de implantação de pavimentação no centro – trechos das ruas Jussara, Cianorte, Rio Grande do Norte e Primeiro de Maio – com licitação com abertura marcada para o dia 18/07/2019, conforme edital publicado.

Já o Convênio de número 114/2018 (6.953,68 metros quadrados), para benfeitoria no Jardim União – trechos da Avenida Ney Nápoli e ruas Toledo e Guaíra – tem licitação com abertura marcada para o dia 12/08/2019, conforme edital.

Esses dois convênios de implantação rescindidos e novamente em licitação, somados aos 15.762 metros quadrados do novo projeto, somam 35.251,19 metros quadrados de implantação de asfalto em ruas de terra do perímetro urbano nesta gestão (2017/2020) de Adelar Arrosi. Lembrando que em gestões anteriores, e 1997 a 2004, Adelar Arrosi executou 258.000 metros quadrados no município.

Outra obra que passou por processo licitatório pela segunda vez por força da rescisão com a empresa que havia vencido a licitação, mas não comprido o contrato, o convênio 115/2018 (17.247,13 metros quadrados) visa o recape em trechos das ruas São Paulo e Lino Beno Lenz, da Avenida Ney Nápoli e da travessa Guanabara. “Nos três casos, as rescisões foram concluídas e as obras estão em fase de nova licitação”, diz Arrosi.

Outra obra, esta já com ordem de serviço expedida pela gestão atual de Adelar Arrosi, é a execução de outros 26.569,30 metros quadrados de recape em CBUQ nas Ruas Maringá e Maranhão, entre outras, e revitalização do Portal, obras essas com investimento de R$ 926 mil, com 100% de recursos próprios do município.