HUOP suspende visitas em todos os setores do hospital por 15 dias

Devido o acréscimo de número de casos de covid-19 na região, o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) determinou nesta terça-feira (16) a suspensão de visitas em todos os setores.

O objetivo é prevenir a contaminação do vírus no ambiente hospitalar, e assegurar a saúde dos pacientes e servidores. A suspensão é temporária, por um período de 15 dias, podendo ser prorrogada. Já em casos específicos, como de pacientes idosos e crianças, há o direito da permanência de um acompanhante, não podendo haver trocas neste momento.

Familiares que precisarem de informações sobre estado de saúde de pacientes podem entrar em contato com o call center, pelos telefones (45) 3321-4682 ou (45) 3321-4695, de segunda a sexta, das 7h às 16h. Apenas um familiar pode receber as informações do estado de saúde, e este deve ser previamente autorizado para que possa ligar para o serviço. Além disso, os pacientes são orientados a ficarem com o celular para contato com os familiares.

O Huop é referência para atendimento de pacientes com covid-19 na região, e ressalta a importância da prevenção. Atualmente são 40 leitos exclusivos, sendo 20 de UTI e 20 de enfermaria, para este tipo de atendimento. Os familiares de pacientes internados nesta unidade também recebem as informações do estado de saúde via call center, e não tem direito à visita, como forma de prevenir o contágio do vírus.