HU de Cascavel comunica morte de paciente por covid-19

O HU (Hospital Universitário) de Cascavel acaba de comunicar a morte de uma paciente com exame positivo para Sars-Cov-2. A mulher, de 75 anos, era moradora de Palotina, e deu entrada na Ala Covid-19 no dia 30 de maio (sábado) e faleceu nesta segunda-feira (1º).

Segundo o HU, ela foi atendida com todas as orientações e as precauções repassadas às equipes na Ala Covid-19. O exame que confirma a doença foi entregue pelo Lacen (Laboratório Central do Paraná).

Ao todo, o HU recebeu 46 pacientes confirmados com covid-19, e, desses, cinco evoluíram a óbito.

Editada às 10h18 para inclusão da cidade onde ela morava.