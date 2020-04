Hospital de Foz já tem 2 mil testes da covid-19 à disposição da população

O Hospital Ministro Costa Cavalcanti (HMCC) já tem em estoque cerca de 2 mil exames de Real Time – PCR, que faz o diagnóstico da covid-19 em até duas horas. Os exames chegaram nesta quinta-feira (9), às 11h, e serão colocados à disposição dos pacientes internados no HMCC, Hospital Municipal Padre Germano Lauck e para a os casos suspeitos confirmados da doença na região.

O diretor-superintendente do HMCC, Fernando Cossa, explicou que o fluxo de testagem seguirá as diretrizes do Laboratório Central do Estado (Lacen). Inicialmente, o HMCC fará os testes dos casos suspeitos de covid-19 de Foz do Iguaçu e, logo na sequência, se o resultado for positivo, eles serão encaminhados para a contraprova no Lacen.

Os exames ajudarão no mapeamento epidemiológico da doença e na tomada de decisões dos municípios da 9ª Regional de Saúde do Paraná para o enfrentamento da covid-19.

Atualmente, Foz do Iguaçu (boletim de quinta-feira,9) tem 29 casos confirmados da doença. Três pacientes estão internados, dois na ala exclusiva de covid-19 do Costa Cavalcanti, que adota os todos os protocolos com base na experiência do trabalho do Hospital Israelita Albert Einstein, centro médico de São Paulo, um dos mais respeitados do mundo.

Ala exclusiva

O HMCC criou uma ala exclusiva para internamento de pacientes com a doença. São 27 leitos, 15 só na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 12 de semi-intensiva. Outras medidas foram adotadas seguindo essa mesma linha para preservar a saúde do corpo clínico e dos pacientes do hospital.