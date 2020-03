Homem morre com suspeita de coronavírus em Nova Aurora

Um homem morreu nesta quinta-feira (19) no Hospital Dr. Aurélio Regazzo, em Nova Aurora, oeste do Paraná, com suspeita do novo coronavírus (covid-19).

De acordo com Nota Oficial publicada pelo Município, o homem de 64 anos de idade deu entrada na segunda-feira, dia 16 de março, no Pronto-Atendimento Municipal de Nova Aurora com erisipela (infecção bacteriana) no pé.

O Pronto-Atendimento encaminhou imediatamente o paciente ao Hospital Dr. Aurélio Regazzo. O paciente deu entrada sem sintomas de tosse, febre e insuficiência respiratória e permaneceu na enfermaria até esta quinta-feira (19), quando apresentou insuficiência respiratória, tosse e febre, sintomas do covid-19.

O hospital entubou o paciente por volta das 12h, mas às 12h42 ele faleceu. O paciente era hipertenso e diabético.

Foi feita a coleta de material para a realização do exame que detectará a causa da morte. O exame para testar o novo coronavírus (covid-19) será feito pelo Lacen (Laboratório Central) do Paraná e pode levar até 15 dias para ficar pronto.

De acordo com familiares, o homem teria viajado ao Paraguai recentemente.

Confira a entrevista coletiva sobre o caso com a equipe médica do hospital:

Confira abaixo a nota do município: