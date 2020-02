Henrique & Juliano se apresentam pela 1ª vez no palco da Fespop Festival

A dupla sertaneja Henrique e Juliano são os primeiros confirmados na grade de shows da Fespop. Os irmãos, se apresentam pela 1º vez no festival, que neste ano, será realizado de 07 a 10 de maio, no Parque de Exposições e Eventos de Santa Terezinha de Itaipu.

Henrique e Juliano cantam juntos desde pequenos e ganharam o mundo com sucessos como “Não tô valendo nada”, “Cuida bem dela”, “Flor e o Beija-Flor”, “Vidinha de Balada”, “Liberdade Provisória” e “Na Hora da Raiva”. A dupla arrasta multidões por onde passa.

O sucesso dos artistas fez deles os primeiros sertanejos a superar a marca brasileira, em 2016, de 1,5 bilhão de visualizações no Youtube.

E neste ano, outro grande feito foi conquistado na plataforma. É deles o canal de dupla sertaneja com o maior número de visualizações, que chegam a mais de 7 bilhões. Essa marca foi alcançada recentemente, impulsionada pelos lançamentos do projeto “Ao vivo no Ibirapuera”, fazendo a dupla bater o próprio recorde. Já nas redes sociais, os irmãos atingiram o número de 29,3 milhões de seguidores.

A dupla é uma das mais pedidas pelo público da Fespop Festival, que em 2020, poderá ficar pertinho dos artistas e conferir o show inédito da dupla.

Festival – Em sua 12ª edição, o festival deve ultrapassar a marca de 200 mil visitantes durante os quatro dias de festa, vindos de vários estados do país e das mais diversas nacionalidades. “Essa integração de pluralidades fez com que houvesse a evolução. Transformar a Fespop em festival é um grande passo e definitivo”, disse o prefeito, Cláudio Eberhard. (Assessoria Fespop Festival)