Handebol feminino é ouro no Pan e garante vaga na Olimpíada de Tóquio

O Brasil encerrou a noite de terça-feira (30), sétimo dia de competições nos Jogos Pan-Americanos de Lima, com mais duas medalhas, uma de ouro e uma de bronze – no decorrer do dia, os brasileiros já tinham conquistado sete. O ouro veio do handebol feminino, após um clássico de tirar o fôlego entre Brasil e Argentina. As brasileiras confirmaram a hegemonia na modalidade vencendo as argentinas de virada, por 30 a 21, diante de um ginásio lotado. Além de faturar o ouro e o hexacampeonato no handebol, as brasileiras asseguraram presença nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

A noite terminou bem, mas o início foi difícil para as atletas brasileiras: o nervosismo marcou o começo do jogo e, em vários momentos, a seleção ficou atrás no placar. Além de falhas na defesa, o Brasil errou bolas fáceis no ataque e esbarrou na excelente atuação da goleira Mirasol Carratú. Apesar das dificuldades, a seleção conseguiu equilibrar a partida e foi para o intervalo com um empate em 12 a 12.

O segundo tempo foi totalmente diferente: as brasileiras voltaram à quadra determinadas e mostraram por que eram as favoritas ao hexa. Logo aos 2 minutos, o Brasil assumiu a frente do placar, com um gol de Patrícia, e rapidamente ampliou a vantagem para 20 a 15. Daí em diante, o domínio foi verde e amarelo até a vitória final por 30 a 21.

Entre os destaques em quadra, brilharam a goleira Renata, de apenas 20 anos, e a jogadora Deonise, a única do elenco campeã em quatro edições do Pan.

Boxe em alta

A noite também foi boa pra a boxeadora Beatriz Soarez Ferreira, que já garantiu ao menos a medalha de prata. Beatriz classificou-se para a grande final na categoria 57-60Kg, após derrotar a norte-americana Rashida Ellis. A brasileira, que já conquistou uma medalha de bronze na última segunda-feira, é grande favorita ao ouro: a decisão do título será contra a argentina Dayana Sanches, na próxima sexta-feira (2), às 21h (horário de Brasília).

Outra boxeadora brasileira, Flávia Figueiredo, faturou a segunda medalha da noite desta terça: ela ficou com o bronze na categoria 75Kg, depois de perder a luta para a norte-americana Naomi Graham.