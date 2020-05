Handebol Cascavel realiza testes para retorno às quadras

Na manhã desta sexta-feira (29) a equipe do ACH/Lanali/02 Saúde/Cascavel Handebol começou a realizar os testes de Covid-19 em atletas, membros da comissão técnica e diretoria da equipe. Os exames fazem parte da preparação do Aurinegro para a volta dos treinos presenciais,aguardando a autorização da Secretaria de Saúde do Paraná.

A equipe cascavelense também espera um posicionamento oficial por parte da Liga de Handebol do Paraná (LHPR), da Secretaria da Educação e do Esporte do Paraná e da Confederação Brasileira de Handebol (CBHb) para a formalização das datas do calendário de competições em 2020. Reuniões online tem sido realizadas pela LHPR, juntamente com os dirigentes da equipes, no intuito de delinearem uma condição futura para os campeonatos no Paraná.