Handebol adulto masculino em alta

O ACH/Lanali/O2 Saúde/Cascavel Handebol está em alta na Série Ouro do Paranaense adulto masculino, na quarta colocação da classificação.

Depois de três etapas disputadas, foram três vitórias, um empate e duas derrotas. A equipe somou sete dos 12 pontos que foram disputados até agora.

Em números, a equipe aurinegra tem o sexto melhor ataque e a terceira melhor defesa. Foram 156 gols marcados e 136 sofridos, com saldo positivo de 20.

A 4ª fase do Campeonato Paranaense de Handebol, ainda pelo sistema classificatório, será realizada nos dias 14 e 15 de setembro, na cidade de Toledo, também no oeste do estado.