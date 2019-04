Grêmio encara Rosário Central interessado somente na vitória

Porto Alegre – Depois de se classificar para a final do Gauchão, o Grêmio volta suas forças para a recuperação na Libertadores, competição pela qual recebe o Rosário Central nesta noite, às 21h30, em Porto Alegre, pela 4ª rodada do Grupo H.

Com apenas um ponto conquistado, na terceira posição, o time gaúcho precisa vencer os argentinos para seguir sonhando com classificação às quartas de final. O técnico Renato Portaluppi deve promover mudanças na equipe. Com o afastamento de Luan para trabalhos físicos, Jean Pyerre deve assumir a titularidade. Matheus Henrique e Alisson também podem aparecer entre os titulares.

Do outro lado, o Rosário Central também encara o desafio de hoje como secundário. Na lanterna do Grupo H, também com apenas um ponto, o time encerrou o Campeonato Argentino em 20º lugar, tendo vencido apenas um jogo no ano. Agora, a direção manifesta que o foco do clube passa a ser a decisão da Supercopa Argentina, contra o Boca Juniors, no dia 2 de maio. Por isso, para esta quarta-feira, o técnico Diego Cocca deve preservar alguns titulares, como o zagueiro Caruzzo e o volante Ortigoza.

O líder do Grupo H é o Libertad, que tem nove pontos e hoje à noite, no Chile, também às 21h30 (de Brasília), desafia a Universidad Católica, vice-líder com seis pontos.