Governo oficializa general Pazuello como ministro interino da Saúde

O general Eduardo Pazuello foi oficializado apenas hoje (3) como ministro interino da Saúde. Na prática, Pazuello já vinha comandando interinamente o ministério desde o dia 15 de maio, quando Nelson Teich pediu demissão. O general era o secretário-executivo de Teich. A nomeação foi publicada no DOU (Diário Oficial da União).

O presidente Jair Bolsonaro havia dito que Pazuello vai ficar “muito tempo” no comando do Ministério.

O comando interino ocorre em meio à pandemia do novo coronavírus, que já causou 31.199 óbitos no País. Bolsonaro classifica Pazuello como “gestor de primeira linha” e disse que ele faz um “excepcional trabalho na pasta”.