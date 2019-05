Governo nomeia Guimarães Neto para presidência da Embratur

O Diário Oficial da União publica hoje (21) a nomeação do secretário de Ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente, Gilson Machado Guimarães Neto, para a presidência do Instituto Brasileiro de Turismo (Embratur). Vinculada ao Ministério do Turismo, a autarquia é responsável por promover, no exterior, o Brasil como destino turístico.

Ex-empresário do setor turístico, Guimarães Neto substituirá o atual presidente interino do instituto, Leônidas José de Oliveira. Ex-presidente da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur) de 2016 a 2017, Oliveira ingressou na Embratur como diretor de Gestão Interna no começo de fevereiro. Menos de um mês depois, foi escolhido para substituir temporariamente a então presidente, Teté Bezerra, que pediu demissão do cargo.

No último dia 10, havia sido publicada a nomeação do ex-presidente da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro (TurisRio) Paulo Roberto de Oliveira Senise para assumir a presidência no lugar de Oliveira. Além da nomeação de Guimarães Neto para o cargo, os decretos presidenciais publicados no Diário Oficial da Uniãode hoje tornam sem efeito a nomeação de Senise. O Ministério do Turismo deve se pronunciar ao longo do dia sobre as mudanças na pasta.