Governo incentiva o ecossistema de inovação na Região Oeste

O Governo do Paraná está apoiando o Hackathon Show Rural Coopavel, uma iniciativa em conjunto com a Celepar e a Fomento Paraná, que acontece em um espaço de mais de 170 metros quadrados, dentro da Feira. Durante os três dias da maratona, quinze equipes vão trabalhar para resolver 17 problemas comuns ao cotidiano do agronegócio. São 75 pessoas, com diferentes habilidades e conhecimentos, integradas aos desafios do Hackathon.

“A Celepar, uma empresa de tecnologia, tem que apoiar e fomentar essas iniciativas”, disse o presidente da Celepar, Leandro Moura, lembrando que a estratégia da empresa se alinha com o pensamento do governador Ratinho Junior de ajudar a transformar o nosso Estado em um hub tecnológico. “Por isso o Show Rural Digital Coopavel é muito importante nesse processo”, afirmou.

A sala do Governo do Estado na Casa Paraná Cooperativo, que abrigará a estrutura do executivo estadual durante o Show Rural Coopavel, foi inaugurada pelo secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, e o presidente da Celepar, Leandro Moura, acompanhados do presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, o presidente da Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná), Otamir Martins, o presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Emater.