Governo entrega obras em Santa Tereza do Oeste

O chefe da Casa Civil do Paraná, Guto Silva, e o prefeito de Santa Tereza do Oeste, Elio Marciniak, inauguraram neste sábado (17) obras que somam mais de R$ 1,5 milhão. Além de novo espaço cultural, a cidade ganhou uma unidade básica de saúde, um barracão industrial e uma ciclovia.

Uma das obras mais aguardadas era o fechamento da rua Buenos Aires, feito com cobertura metálica, que une os dois prédios da Escola Municipal Helio Balarotti. O local, que recebeu o nome de Espaço Cultural Vereador Sadir Lazzarotto, foi transformado em uma área de lazer e de eventos escolares para os 600 alunos da escola e as 120 crianças do CEMEI que funciona no mesmo endereço.

Todas as obras feitas com recursos do governo em parceria com a prefeitura. “São investimentos pontuais, mas que mudam a realidade do município”, destacou o chefe da Casa Civil.

INAUGURAÇÕES – A cerimônia de inauguração do espaço cultural também marcou a entrega de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS), de um Barracão Industrial e de uma ciclovia.

Com 311 m2, a nova UBS está localizada na Vila Operária, um dos locais mais carentes do município, e vai atender 4 mil pessoas. Já o Barracão Industrial, com 600 m2, vai abrigar quatro empresas, que têm o compromisso de gerar no mínimo nove empregos cada.

Às margens da BR-277, a ciclovia entregue neste sábado tem cerca de dois quilômetros e faz parte de uma pista de oito quilômetros. Além da construção, toda a extensão do circuito recebeu lâmpadas de LED.

COMPROMISSO – Guto Silva disse que a orientação do governador Carlos Massa Ratinho Junior é que os integrantes do governo rodem o Paraná para levar investimentos e também para ouvir a população.

“Em poucos meses, o governo já mostrou a que veio, com obras, programas e ações importantes. É por isso que fazemos política, para ajudar o desenvolvimento dos municípios e melhorar a vida da população”, acrescentou.