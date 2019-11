Governo e bancada federal do Paraná discutem concessão de rodovias

A modernização da malha rodoviária paranaense e as novas concessões de rodovias foram temas de um encontro realizado nesta segunda-feira (11), no Palácio Iguaçu, entre representantes do Governo do Estado e parlamentares da bancada federal paranaense em Brasília.

A reunião conduzida pelo vice-governador Darci Piana, que representou o governador Carlos Massa Ratinho Junior, faz parte da agenda periódica do governo e representantes do Estado no Congresso Nacional para debates de questões do Paraná.

Organizado pelo chefe do Escritório de Representação do Governo do Paraná em Brasília, Rubens Bueno II, o encontro teve a participação do líder da bancada federal, deputado Toninho Wandscheer, e os deputados Aliel Machado, Ricardo Barros, Vermelho, Rubens Bueno, Luizão Goulart, José Carlos Schiavinato e Diego Garcia.

Entre os assuntos debatidos está uma agenda conjunta com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que deverá ser pedida pelo grupo de parlamentares. O objetivo é tratar da futura concessão de rodovias no Paraná, que deve acontecer até 2021 e cujo processo que está a cargo do governo federal.