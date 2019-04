Governo do Paraná-Ratinho quer sociedade  discutindo planejamento

Londrina – O governador Carlos Massa Ratinho Junior se reuniu nessa quinta-feira (12) com todo o secretariado e representantes da Comissão de Desenvolvimento e Infraestrutura do Norte do Paraná – que reúne líderes e dirigentes de entidades de diversos setores. Londrina é sede administrativa do governo estadual até esta sexta-feira (12).

Ratinho Junior destacou que o encontro com a sociedade amplia o debate acerca das principais obras de infraestrutura e logística do norte e possibilita ao governo responder de maneira mais célere as questões que tramitam em diferentes áreas da administração estadual.

“Queremos a sociedade participando do planejamento do Paraná. Estar próximo das pessoas é uma das metas da nossa gestão”, afirmou Ratinho Junior.

A reunião, realizada na Expolondrina, teve como pauta as principais demandas da região, que são a revitalização do aeroporto, as obras do Contorno Norte, a duplicação da PR-445 entre Londrina e Mauá da Serra e os viadutos da Avenida Angelina Ricci Vezozzo (Londrina), da Bratislava (em Cambé) e da PUC.

Segundo Fernando Moraes, presidente da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) e integrante da Comissão, a reunião foi um marco na relação com o governo. “Esse momento é importantíssimo para escutar as nossas demandas. E foram todas aceitas, principalmente no aeroporto, que ainda é muito precário, com muitos voos cancelados. Percebemos que o governo está trabalhando nisso e gostamos da velocidade que está dando à área da infraestrutura”, afirmou.

Cronograma

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, ressaltou que a união entre entidades, prefeitura, o governo do Estado e a Assembleia Legislativa visa realinhar questões debatidas há décadas na cidade. “Foram pautados e definidos cronogramas de trabalho de grandes obras de infraestrutura para o município”, destacou Belinati.

“São obras estruturantes, que além de propiciar desenvolvimento também vão salvar vidas. Reivindicações de muitos anos, de décadas, que agora efetivamente sairão do papel. Existe todo um trâmite burocrático, mas o importante é trabalhar em conjunto”, disse o prefeito.