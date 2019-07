Governo autoriza R$ 4 milhões para obra em União da Vitória

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta segunda-feira (22) o repasse de R$ 4 milhões para o recape da Rua Marechal Deodoro da Fonseca, em União da Vitória, no Sul do Estado. A via é uma das mais importantes do município e atravessa quatro bairros, além de fazer a ligação da região Sul com o Sudoeste paranaense e também com Santa Catarina.

O recurso, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, contempla as obras de recape, construção de calçadas e ciclovia em toda a extensão da via, que corta os bairros Limeira, Rio d’Areia, Rocio e São Basílio Magno. A rua também faz a ligação com as rodovias PR-280, BR-153 e BR-476. Após a assinatura do convênio, o município fará a licitação da obra, que deve iniciar até o final do ano.

O governador disse que, depois de passar por uma análise no início da gestão, os convênios do Governo do Estado estão sendo liberados para que se iniciem as obras nos municípios. “Fizemos um pente-fino em todos os contratos para investir naquilo que é prioridade nos municípios. Agora começamos a direcionar os recursos para as obras de infraestrutura necessárias, principalmente nas cidades de médio e grande porte, como União da Vitória, que têm uma demanda maior por infraestrutura”, explicou.

A ideia, de acordo com o governador, é investir em projetos regionais e melhorar a infraestrutura rodoviária e aeroportuária para atrair mais investimentos ao Interior do Estado.

Entre as propostas do Estado estão projetos que incentivem os Arranjos Produtivos Locais e a ampliação dos voos regionais no Paraná. “União da Vitória é uma cidade muito importante para o Paraná, um polo da região Sul do Estado. Se ela for bem, as outras cidades do entorno também se beneficiam com este crescimento”, disse o governador.

CRESCIMENTO – O prefeito Santin Roveda explicou que a obra na Marechal Deodoro se soma a outro investimento importante do Governo do Estado no município, que é a construção de uma nova ponte sobre o Rio Iguaçu, ligando o centro da cidade ao distrito de São Cristóvão. “São obras de melhorias que permitem que a cidade continue alavancando economicamente”, afirmou.

“A via tem uma ligação com a BR-280, que vai para Pato Branco, Francisco Beltrão e Barracão. Há a previsão de que, em breve, esta rodovia será duplicada, o que seria espetacular para o nosso desenvolvimento”, disse Roveda. “Nada melhor do que uma infraestrutura forte para atrair investimentos, gerar emprego e trazer mais desenvolvimento”, acrescentou.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o diretor-geral da Secretaria de Infraestrutura e Logística, José Brustolin Neto; os deputados estaduais Hussein Bakri e Alexandre Curi, os vereadores Jair Brugnago, Alandra Roveda, Fernando Vier e Gilmar Pogogelski; e secretários municipais de União da Vitória.