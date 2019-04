Governo assina acordo para o desenvolvimento do paradesporto

Curitiba – O diretor-presidente da Esporte Paraná, Helio Wirbiski, e o presidente do CPB (Comitê Paraolímpico Brasileiro), Mizael Conrado, assinaram no último sábado (13) um protocolo de intenções visando cooperação para o desenvolvimento dos esportes para pessoas com deficiência no Estado.

O encontro sela o acordo que coordenará esforços das respectivas equipes técnicas para o planejamento e estruturação da capacitação dos profissionais de educação física do Estado do Paraná, além da criação de um centro de referência regional de treinamento, para iniciação e alto rendimento. O objetivo será o desenvolvimento de ações para inclusão das pessoas com deficiência no esporte, bem como aprimoramento das atividades paradesportivas aos atletas já praticantes.

“Precisamos consolidar a cultura da prática desportiva para pessoas com deficiência em todo o País, e o Paraná é uma Unidade da Federação de extrema importância neste processo. Queremos desenvolver nossos projetos, já bem sucedidos em São Paulo, aqui no estado e o apoio da Esporte Paraná é fundamental para o êxito desta ação”, citou Mizael Conrado.

Um dos programas mencionados por Mizael é o curso “Movimento Paralímpico: Fundamentos Básicos do Esporte”, no formato de ensino à distância (EaD), de forma gratuita. A iniciativa faz parte da meta de capacitar até 100 mil profissionais de Educação Física, de todo o Brasil, em esportes adaptados até 2025.

Esporte Paraná

A parceria com o Comitê Paraolímpico Brasileiro será de suma importância para o desenvolvimento do paradesporto no Estado, fator reforçado pelo presidente da Esporte Paraná. “Criamos um setor específico do paradesporto, com toda autonomia e apoio para que se possa cuidar dos atletas e ainda possamos elaborar um espaço para treinamento”, sinalizou Wirbiski. Já o coordenador do paradesporto na Esporte Paraná, Mário Sérgio Fontes, disse que “é motivo de alegria e orgulho para o Estado contribuir com o desenvolvimento do paradesporto, ainda mais neste momento, em que o Paraná dá cada vez mais importância a este tema”.