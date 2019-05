Governador recebe prefeitos em Cascavel e conhece Agroindústria de Cooperativas em Ubiratã

O governador Carlos Massa Ratinho Junior vai a Cascavel nesta sexta-feira (24) e se reúne com prefeitos na sede da Associação dos Municípios do Oeste do Paraná (Amop). A reunião começa às 9h. O governador confirmará recursos do Estado para investimentos nos municípios. No mesmo encontro serão anunciados investimentos que a Copel fará na região Oeste nos próximos três anos.

Às 14h, em Ubiratã, o governador conhecerá as obras de ampliação do abatedouro de aves Unitá, pertencente às cooperativas Copacol, Cooperflora e Coagru. Está programada entrevista coletiva do governador e do presidente da Copacol, Valter Pitol.

SERVIÇO

Data: sexta-feira (24.05)

Cascavel

Horário: 9 horas

Local: sede da Amop

Rua Pernambuco, número 1.936

Ubiratã

Horário: 14 horas

Local: Abatedouro Unitá

Rodovia BR 369, Km 439.