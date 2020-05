A série de lives Líderes do Paraná, organizada pelo Sebrae/PR, terá a participação nesta terça-feira (26) o governador do Estado, Ratinho Junior. A conversa contará também com a participação do diretor do Sebrae/PR, Vitor Tioqueta, e do vice-governador do Estado, Darci Piana.

A transmissão ao vivo terá início às 9h e pode ser ACESSADA AQUI.

Durante a live, será possível interagir com os participantes por meio dos comentários.