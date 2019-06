Governador participa de homenagem a Oriovisto Guimarães

O governador Carlos Massa Ratinho Junior participou nesta segunda-feira (17), na Assembleia Legislativa, da entrega do título de Cidadão Honorário do Paraná ao senador Oriovisto Guimarães. Nascido no interior de São Paulo, Guimarães se mudou ainda criança para o Paraná e fez história no Estado como um dos fundadores do Grupo Positivo. Cumpre, agora, seu primeiro mandato no Senado Federal.

O governador destacou essa trajetória de sucesso, que contribui com o desenvolvimento do Estado por meio da educação, da geração de empregos e pela política. “O senador Oriovisto tem uma história com o Paraná como empresário, gerador de empregos e uma pessoa que sempre acreditou na área educacional. Tem uma enorme contribuição com o Estado e o Brasil”, disse.

“Esta homenagem reconhece toda a sua história como cidadão, empresário, pai de família e, agora, como senador”, ressaltou o governador. “A minha geração tem muito a agradecer ao senador, que como empresário também incentivou outras empresas a investirem no Paraná, trazendo mais desenvolvimento ao Estado”, salientou.

Não só cidadão honorário, o senador se considera um paranaense de fato. “Vim para o Paraná com três anos de idade e tudo o que fiz foi aqui. Trabalhei, tive os meus filhos e me elegi para o Senado com quase 3 milhões de votos. É um Estado que aprendi a amar e vou morrer amando. Estou, nesta fase da minha vida, trabalhando para ajudar o Paraná e o nosso País”, afirmou.

Deputado estadual licenciado, o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes, foi o proponente da homenagem. “A lei diz que o título de Cidadão Honorário é dado para quem prestou relevantes serviços para o Paraná. Hoje cumprimos esta lei à risca e homenageamos uma das grandes personalidades do Estado”, disse. “O trabalho do professor Oriovisto no Grupo Positivo foi importante para diversas gerações de paranaenses. Ele agora veio para a política para fazer a diferença”, afirmou.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o vice-governador Darci Piana; os presidentes da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano; do Tribunal de Justiça do Paraná, Adalberto Jorge Xisto Pereira; e do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, Gilberto Ferreira; os senadores Alvaro Dias e Flávio Arns; o chefe da Casa Civil, Guto Silva; o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara; o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel; e deputados estaduais.