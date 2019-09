Governador destaca uso da tecnologia a favor do Estado

Curitiba – O governador Carlos Massa Ratinho Junior defende o uso da tecnologia a favor do Estado como instrumento para facilitar a comunicação com a população. Ele reforçou, na abertura do 25º Congresso Paranaense de Radiodifusão, em Curitiba, as ações do governo para fazer do Paraná um dos estados mais modernos e inovadores do País.

O governador destacou que a união das mídias tradicionais como rádio, jornais e televisão, com a internet, possibilita ao Estado uma comunicação mais eficaz e abrangente, atingindo um volume maior de pessoas. “A comunicação muda constantemente. Há muita tecnologia disponível que tem de ser usada a favor do cidadão. Hoje você lança um aplicativo e muda completamente o comportamento da população”, afirmou. “E as mídias mais tradicionais ajudam a expandir essa informação com credibilidade”.

Ele citou como exemplos desta convergência tecnológica programas recentementes implementados pelo Estado, como o Descomplica (que permite abertura de empresas de menor risco em apenas 24h), os aplicativos da Secretaria da Educação que permitem avaliações periódicas dos alunos e controle de frequência, o Paraná Serviços, que facilita a contratação de profissionais autônomos, e o Paraná Inteligência Artificial (PIÁ), plataforma-robô que orienta os cidadãos em mais de 380 serviços.

Congresso

A cada dois anos a Aerp e o Sert-PR (Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Paraná) promovem o Congresso Paranaense de Radiodifusão. O evento segue até esta sexta-feira (20) na sede social do Paraná Clube, em Curitiba.