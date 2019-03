Governador assina contratos para construção de 872 casas populares

O governador Carlos Massa Ratinho Junior assina nesta quinta-feira (14), no Palácio Iguaçu, os contratos para a construção de 872 casas populares em 15 municípios paranaenses.

Os projetos envolvem investimentos de aproximadamente R$ 68,8 milhões oriundos do Tesouro Estadual e de financiamentos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e FGTS, em parceria com o Governo Federal e prefeituras.

As obras serão executadas em Bituruna, Cambará, Cantagalo, Fernandes Pinheiro, Foz do Iguaçu, Jaguariaíva, Jandaia do Sul, Manoel Ribas, Marilândia do Sul, Novo Itacolomi, Piraquara, Rebouças, Sengés, Teixeira Soares e Wenceslau Braz.

O evento contará com a presença do presidente da Cohapar, Jorge Lange, secretários, prefeitos, empresários e lideranças dos municípios beneficiados.

SERVIÇO

Assinatura dos contratos para construção de 872 casas populares.

Data: 14 (quinta-feira).

Horário: 11h.

Local: Sala de Reuniões do Gabinete do governador – Palácio Iguaçu – Curitiba – Paraná.