Giro político Tribuna Hoje News: Eleições 2020, alianças e vaga do vice em Umuarama

Eleições 2020

Enquanto participava do Show Rural em Cascavel, na quarta-feira (6), Antonio Carlos Fávaro relatou ao jornal Tribuna Hoje News, que mantém a ideologia em se candidatar à prefeitura de Umuarama nas eleições deste ano. Pré-candidato anunciado desde o início de 2019, Fávaro relatou que ainda está mantendo contato com os partidos a fim de estrutura a base na busca pela administração do município. Para tanto está se reunindo com as lideranças de partidos que já apontaram não apoiar o atual prefeito Celso Pozzobom para a reeleição.

Alianças

“Dependemos das respostas de alguns partidos para que possamos formar um grupo forte, que tenha condições de encarar uma campanha política como a de Umuarama. Afinal, estaremos disputando contra o atual prefeito que pode vir para a reeleição”, lembra Fávaro, que já está filiado ao Partido Progressista. Fávaro também lembro que o PSL pode ser um partido de apoio nesta aliança. “Nada ainda está definido, temos até abril para resolver os detalhes e manter as alianças. O PSL, comandado na região pelo deputado estadual Delegado Fernando Martins pode ser um forte parceiro”.

Jogo aberto

O prefeito Celso Pozzobom (PSC), ainda não fala abertamente se sai ou não como candidato na busca pela reeleição municipal, mas tudo aponta que ele realmente tente se reeleger, principalmente por conta do trabalho que vem fazendo no município. Tanto que o carro chefe de Celso é a estruturação urbana desenvolvida em sua gestão. O asfalto reformado em vias de grande fluxo de veículos no perímetro urbano e a instalação de asfalto em estradas rurais. A construção do novo Pronto Atendimento 24 horas também deverá ser relembrado em campanha, se acaso decida se candidatar.

Convicção

Apesar de o prefeito ainda se manter calado a respeito de uma provável luta pela reeleição, assessores convictos apontam que Pozzobom é ‘canditatíssimo’ e continua no PSC. Eles prometem que além do que já até agora dentro da gestão governamental no município, ainda há mais por vir, pois é ele quem dirige a máquina da administração pública em Umuarama. Garantem também que entre seis ou sete partidos já confirmaram apoio pela reeleição de Celso. Entre eles estão o partido do governador Ratinho Jr (PSD) e o PSDB.

Vaga do vice

Até agora só se fala eleição ou reeleição para prefeito. Ninguém está lembrando do vice. Em Umuarama, poderá ser a peça chave na busca pelo voto. Enquanto Fávaro corre atrás das alianças e se reúne com partidos que não declinaram apoio à reeleição, os assessores políticos de Celso Pozzobom afirmam que a vaga para o vice ainda está aberta. A estratégia é pescar quem traga mais eleitores no fechamento da conta. Numa disputa entre apenas dois candidatos, o vencedor precisa passar dos 20 mil votos e nesta contabilidade, todo grão não poderá ser desperdiçado.

Fonte: Tribuna Hoje News