Giro Político. Ficha suja,mais receita, lei das máscaras

Ficha suja não vai ter vez

Empresas que tiverem sócios condenados por prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa não poderão receber benefícios e incentivos fiscais da Prefeitura de Cascavel. O projeto que foi aprovado por unanimidade tem como objetivo impedir o que os vereadores chamam de “mordomia” escondida em benefícios fiscais, como uma forma de repassar recursos públicos a empresas que já cometeram atos de corrupção contra a administração.

Mais receita

A crise causada pela covid-19 implicou na arrecadação municipal, mas, em Cascavel, houve aumento de R$ 10 milhões no quadrimestre na comparação com o mesmo período de 2019. Apesar de positivo, a frustração da receita em relação ao esperado foi de R$ 27 milhões.

Sem tempo a perder

Uma discussão no mínimo curiosa ontem à tarde na Câmara de Cascavel. O vereador Sidnei Mazutti queria aprovar nota de repúdio ao médico e influenciador digital Ítalo Marsili, que dispara um monte de absurdos e baboseiras em um de seus vídeos, no qual diz que vários profissionais não trabalham, só enrolam, e cita professores e contadores. Mazutti foi convencido a arquivar a moção pelos colegas, que gastaram cerca de 20 minutos para dizer que “não valia perder tempo” com isso.

Sem apoio

O vereador Serginho Ribeiro alertou para a condição alarmante de artistas, músicos, promotores de eventos, e outros do segmento, sem renda nestes tempos em que estão impossibilitados de trabalhar e sem ajuda de lado nenhum, inclusive público. Pior: sem expectativa de quando o cenário vai mudar.

Cadê o Frangão?

Em meio a alguns elogios a deputados, Serginho reagiu quando ouviu o nome de Frangão. Lembrou que o deputado federal raramente é visto em Cascavel, cobrou ações efetivas e disse que “só dedão não adianta!”

Na disputa

O deputado federal Evandro Roman (Patriota) confirma que é pré-candidato à Prefeitura de Cascavel, mesmo que os ministros do TSE votem a favor da perda do seu mandato na Câmara. É que o tribunal já iniciou julgamento do processo no qual Roman é acusado de infidelidade partidária. O voto do relator (Edson Fachin) é pela perda do mandato.

Lei das máscaras

O Estado jogou o abacaxi para os prefeitos. O decreto que regulamenta a lei que tornou obrigatório o uso de máscaras em todo o Paraná diz que cabe às vigilâncias sanitárias municipais a fiscalização, mas não especifica como serão aplicadas as multas previstas na lei. Questionada a respeito, a Secretaria Estadual de Saúde informou que caberá aos prefeitos definirem isso.