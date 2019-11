Giro político do dia 9 de novembro de 2019

Crise dos IMLs no Paraná

Assim como em Cascavel, em todo o Paraná há uma deficiência nos IMLs (Institutos Médicos Legais). O governador Ratinho Júnior (PSD) disse que recebeu o departamento com apenas 10% do contingente. Porém, medidas já estão em andamento para tentar corrigir a situação por meio da contratação de servidores para Polícia Científica. Foram contratados 90 profissionais para “amenizar a situação dos IMLs que não é simples, é grave”, reconhece o governador.

Cascavel na fila

Cascavel recebeu R$ 1,14 milhão do governo do Estado para atenção básica, vigilância em saúde, aquisição de equipamentos e novas obras. São R$ 750 mil na construção de uma UBS no Morumbi, R$ 300 mil para compra de equipamentos que serão destinados às UPAs e R$ 90 mil para investimentos em custeio de programas na área de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental..

Casa de custódia

O presidente do Conseg (Conselho de Segurança), Clóvis Petroceli, alerta das consequências da não construção da casa de custódia na região e afirma que a superlotação é uma tragédia anunciada. Segundo Fabiano Bordignon, chefe do Depen nacional, na próxima semana ele se reunirá com o ministro Sergio Moro para discutir o assunto e também o projeto da Apac em Cascavel.

Podemos apoiar

O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) fez questão de prestigiar ontem os senadores Oriovisto Guimarães e Alvaro Dias, ambos do Podemos, que acaba de receber novos filiados: o vereador Olavo Santos e o empresário Pedro Muffato. A presidência da executiva municipal foi assumida pelo empresário Plínio Destro, que já foi vice-prefeito de Cascavel. Alvaro garantiu que o partido teria condições suficientes para lançar candidatura própria, mas decidiu apoiar a reeleição de Paranhos.

PSB reunido

O PSB realiza hoje na Câmara de Vereadores uma conferência regional debatendo a autorreforma da agremiação. O presidente do diretório, professor Marcos Vinicius, pré-candidato à Prefeitura de Cascavel, comandará o evento a partir das 8h, com uma série de debates. O presidente nacional, Carlos Sequeira, e o estadual, Severino Araújo, participarão do evento.

Comércio aberto

Por decisão de liminar judicial, empresários ligados à Amic (Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Oeste do Paraná) e da Acic (Associação Comercial e Industrial de Cascavel) poderão abrir as portas no dia 14, feriado municipal de comemoração de aniversário de Cascavel. Ano passado o Sindilojas já tinha essa permissão. Com isso, o comércio na cidade funcionará a todo vapor.