Giro político do dia 4 de outubro de 2019

Transitar e Cettrans

Com todas as discussões a respeito da extinção da Cettrans (Companhia de Engenharia de Transporte e Trânsito), começam a aparecer agora as estimativas financeiras para essa operação. Para este ano, o orçamento estimou R$ 22 milhões para a Cettrans e ano que vem – mesmo extinta – ela terá R$ 23,1 milhões. Porém, a Transitar também começa a operar: a despesa prevista para 2020 é de R$ 88,6 milhões com servidores, equipamentos, estrutura física e serviços de trânsito/fiscalização.

Empréstimos

Para fomentar o desenvolvimento econômico empresarial, o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) já anuncia novidades positivas que resultaram de parcerias com o governo do Estado. Em novembro serão liberados para Cascavel R$ 10 milhões pela Agência Fomento para apoio a microempreendedores. Será organizado um mutirão para estimular a ampliação de empreendimentos e haverá também liberações pelo Banco da Mulher, por meio do Programa Mulher Empreender.

Aeroporto

Tem novidades também para os investimentos no Aeroporto Municipal. Em viagem a Brasília, Paranhos obteve bons sinais de que haverá recursos liberados por meio do governo federal para investimentos necessários para o funcionamento da nova estrutura: houve compromisso da liberação de R$ 4 milhões para os fingers – pontes de embarque – já em licitação.

Atacado Liderança

Quatro leilões simultâneos de áreas integrantes do patrimônio do Atacado Liderança, que teve falência decretada, foram realizados novamente. Duas áreas foram vendidas: foram dois lances na casa do antigo proprietário na Rua Gaspar Dutra, Jardim Maria Luiza, no valor de R$ 662.652,63 (imóvel avaliado em R$ 1,3 milhão); 14 lances em outro terreno no Maria Luiza de R$ 495 mil (imóvel avaliado em R$ 851 mil). Já as estruturas maiores não tiveram lances: R$ 3.765.740,39 do prédio na Carlos Gomes (avaliado em R$ 7,5 milhões); e na estrutura do Atacado na BR-277, com lance mínimo de R$ 24.168.462,74 (prédio avaliado em R$ 48,4 milhões).

Problema estadual

Diante da repercussão que teve a situação do Lago Municipal de Cascavel no Estado, o diretor presidente do IAP, Everton Luiz da Costa Souza, é quem está tratando diretamente do caso. Em breve ele virá até a cidade para verificar as condições do local. A preocupação que se agrava em virtude da falta de água na cidade. Em breves palavras: a lama e a poeira podem migrar para o cenário político.

Adeus, Pelissaro

Faleceu ontem à noite o presidente da Cettrans, Alsir Pelissaro. Ele estava internado havia cerca de um mês na Uopeccan lutando contra o câncer. Há três semanas seu estado se agravou e ele foi induzido ao coma. Contudo, semana passada apresentou melhoras, mas foi acometido por uma infecção nos pulmões. O velório está sendo realizado na Câmara de Vereadores de Cascavel. O sepultamento será no Cemitério Central, às 16h. O prefeito Leonaldo Paranhos vai decretar luto oficial de três dias.