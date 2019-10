Giro Político do dia 26 de outubro

Lixo recebe 14% menos

Em pouco mais de dois anos, o serviço de coleta e transporte de lixo até o aterro sanitário e varrição nas ruas teve uma redução de custo de 14% – percentual que representa R$ 11,6 milhões. O valor pago de janeiro de 2017 a junho de 2019 – acumulado de 30 meses – para a OT Ambiental foi de R$ 82.730.635,37. O valor pago de julho de 2014 a dezembro de 2016 chegou a R$ 94.423.624,39. O cálculo é acompanhado pelo prefeito Leonaldo Paranhos (PSC), que neste mandato não concedeu mais aditivos de serviços à empresa. Na gestão passada, foram 12. Aliás, o processo de improbidade administrativa envolvendo a gestão anterior e a OT Ambiental está em andamento há dois anos e três meses na Vara da Fazenda Pública.

Intervenção no HU

Os membros da Comissão Permanente de Saúde da Câmara estão à espera de uma resposta do secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, sobre o pedido de intervenção do Hospital Universitário de Cascavel. Josué de Souza, presidente da Comissão, enviou requerimento a Curitiba após encontrarem leitos ociosos no HU e as UPAs lotadas.

Reitor eleito

O reitor recém-eleito da Unioeste, Alexandre Webber, reagiu e criticou os parlamentares. “Esse pedido de intervenção é uma ação política perto das eleições no Município. Precisamos tratar a saúde pública com mais clareza, de maneira real e não entrar no hospital e sair relatando problemas. Sempre haverá no hospital leito vazio à espera de paciente que tende a sair do pronto-socorro ou do centro cirúrgico”, argumenta.

Ignorados

A situação calamitosa do Lago Municipal é acompanhada pelo Paço Municipal. Laudos foram enviados ao Instituto das Águas sobre a condição do lodo, se há ou não contaminação do solo com produtos nocivos. Atuante no setor, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara ficou de fora de toda a apuração e a queixa é declarada pelo vereador Celso Dal Molin (PR), que se apresenta com uma postura sempre favorável à administração municipal. Nenhum dos vereadores foi consultado ou chamado para acompanhar a questão.

Cadê o laudo?

Inclusive, estão todos à espera da divulgação do tal laudo, que teria sido entregue ainda na quinta-feira.

Faltou dinheiro

Depois de formalizar a renúncia de R$ 3,5 milhões, a Câmara precisou requerer abertura de crédito adicional no valor de R$ 200 mil para gasto em software na Casa de Leis.

Dia dos “ex”

Dois ex-prefeitos prestigiaram ontem a inauguração da UBS Neva: Fidelcino Tolentino e Lísias Tomé.